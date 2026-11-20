A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Divulgação / Agência Brasil

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Foto: Divulgação / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.088 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 10 - 21 - 24 -28 - 34 - 44.

15 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 93.739,59 cada,

2.750 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 730,43

O próximo concurso será no domingo (22).

Leia também:

Da roda de capoeira à universidade: cria de SG transforma a própria história em oportunidade para crianças

Cabeleireira de São Gonçalo transforma valorização dos cachos em negócio

Apostas

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.