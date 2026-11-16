O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro realizará, no próximo dia 24 de novembro, das 9h às 14h, o Encontro Estadual de Jornalistas. O evento acontecerá na Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói, localizada na Rua Andrade Neves, 31, no Centro da cidade, entre 9h e 14h. Entre os principais assuntos da programação, estão o debate sobre a necessidade do diploma universitário para o exercício da profissão e a realização do Fórum de Mulheres Jornalistas Fluminenses.

O encontro contará com a participação de profissionais e especialistas de diferentes áreas da Comunicação. Já confirmaram presença Flávia Clemente, diretora do Instituto de Arte e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF), professora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da universidade e doutora em Linguística pela UFRJ; Kátia Falcão, coordenadora do curso de Comunicação da Universidade Salgado de Oliveira; Aldelfran Lacerda, jornalista, advogado, mestre em Planejamento Regional e Gestão de Cidades e diretor do Sindicato dos Jornalistas; e Moysés Faria, especialista em Arte-Educação e Mídia-Educação, com experiência na direção de programas televisivos de sucesso em emissoras como TV Globo, RedeTV!, TVJB e CNT.

Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mario Sousa, o encontro será uma oportunidade de fortalecer a união da categoria e ampliar o debate sobre os rumos da profissão | Foto: Divulgação/Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do RJ

Fórum das Mulheres Jornalistas

A programação também reservará espaço para o Fórum das Jornalistas Mulheres Fluminenses, que já tem as presenças confirmadas de Valéria Aguiar, jornalista, mentora de Oratória e Comunicação Assertiva, com MBA em Mídias Sociais e atuação na formação de equipes de grandes agências de transmissões ao vivo; Dulce Tupy, jornalista com passagens por Veja, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e IstoÉ, além de escritora e pesquisadora da cultura popular e do samba; e Fátima Lacerda, mestre em Ciência Política, com experiência nos jornais O Globo, O Fluminense e Tribuna da Imprensa, além de atuação no jornalismo sindical junto à CUT-RJ.

Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas, Mario Sousa, o encontro será uma oportunidade de fortalecer a união da categoria e ampliar o debate sobre os rumos da profissão. “O Encontro Estadual de Jornalistas vai reunir profissionais de diferentes regiões do estado para discutir os principais desafios da profissão, fortalecer a organização sindical e ampliar a participação da categoria nas lutas pela valorização profissional. Será um espaço democrático de diálogo, troca de experiências e construção coletiva de propostas”, destacou.

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Filhos da Pauta encerra o encontro

O encerramento ficará por conta de segmentos do bloco carnavalesco Filhos da Pauta, formado por jornalistas e presidido por Sérgio Soares. Um dos mais laureados intérpretes do Carnaval brasileiro, Nego é um dos convidados da agremiação, que contará também com a apresentação de outros artistas do carnaval: o mestre sala João Ribeiro, a porta bandeira Lívia Machado, a rainha de bateria Ana Pimentel, o condutor do pavilhão, Jorge Barracão, e os mestres Tiziu e Suelen.

Nego, um dos mais laureados intérpretes do Carnaval brasileiro, participa do evento como convidado especial do Bloco Filhos da Pauta | Foto: Divulgação/acervo pessoal

Mais antigo segmento de profissionais de imprensa do país, o Filhos da Pauta está completando 40 anos de existência em 2026. Revitalizado há três anos, a agremiação passou a representar todos os segmentos de jornalistas que já existiram na região Leste Fluminense: os Blocos Segundo Clichê, Pauta Quente, também da antiga capital, e 'A Pauta Caiu', de São Gonçalo. O Filhos da Pauta, inclusive, na era recente, já ganhou até um 'afilhado': o Araribóia Cyber Bloch, também de Niterói, criado por profissionais da área da publicidade e da imprensa.