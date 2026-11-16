Maricá entrega livros para crianças e adolescentes atendidos pela rede de assistência social

Além das obras destinadas aos acervos dos espaços de atendimento, as crianças puderam escolher seus próprios livros favoritos durante a visita ao evento - Foto: Sergio Soares

Além das obras destinadas aos acervos dos espaços de atendimento, as crianças puderam escolher seus próprios livros favoritos durante a visita ao evento - Foto: Sergio Soares

A Prefeitura de Maricá entregou novos livros para crianças e adolescentes atendidos pela rede de assistência social do município. Os exemplares foram adquiridos durante a Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), para incentivar o hábito da leitura e ampliar o acesso à cultura.

Além das obras destinadas aos acervos dos espaços de atendimento, as crianças puderam escolher seus próprios livros favoritos durante a visita ao evento, utilizando o FLIM Card, benefício distribuído aos estudantes da rede municipal de ensino. A experiência permitiu que elas participassem ativamente da feira literária.

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A secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares, destacou o impacto da iniciativa na formação dos jovens atendidos:

“Garantir o acesso à leitura também é garantir oportunidades. Essas iniciativas permitem que nossas crianças tenham contato com novos conhecimentos, desenvolvam a imaginação e descubram diferentes possibilidades por meio dos livros. É muito importante fortalecer parcerias que contribuam para o desenvolvimento e a formação delas”, destacou.

Para a coordenadora das unidades, Ana Elsa Silva, o contato direto com o universo literário desperta a curiosidade e estimula a criatividade das crianças:

“Foi muito gratificante acompanhar a alegria e o interesse das crianças ao receberem os livros e, principalmente, ao poderem escolher suas próprias histórias durante a Flim. Esse contato com a leitura desperta a curiosidade, estimula a criatividade e amplia horizontes. Cada livro representa uma oportunidade de aprendizado, descoberta e imaginação”, afirmou.

Realizada entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro na orla do Parque Nanci, a 11ª edição da FLIM reuniu atividades culturais, literárias e educativas gratuitas. Durante a programação, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania também atuou no espaço com o serviço de Identificação Infantil, reforçando a segurança e a proteção de crianças e adolescentes que circularam pelo evento.