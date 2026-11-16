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Gonçalense de 7 anos é campeã mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi

Maria Victoria Falcão esteve invicta em todas as competições que participou

relogio min de leitura | Redação
Maria Victoria se tornou campeã de Jiu Jitsu no Mundial World Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio
Maria Victoria se tornou campeã de Jiu Jitsu no Mundial World Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio -

Com apenas 7 anos, a gonçalense Maria Victoria Falcão, se tornou campeã de Jiu Jitsu no Mundial World Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, neste sábado (16). A competição reúne atletas de todas as idades durante uma semana de luta.

A pequena gonçalense treina Jiu Jitsu desde os três anos e já participava de festivais do esporte. Porém, aos quatro anos, Maria Victoria começou a lutar em categorias.

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No último sábado (14), a promessa do Jiu Jitsu brasileiro entrou no tatame para duas competições “tensas”, como descreveu a mãe da atleta, Thaina Falcão. Ao final do dia, a criança conseguiu ocupar o primeiro lugar do pódio.

“Esse ano ela está invicta em sua categoria, não tomou sequer 1 ponto em sua lutas. Além desse ano ter sido campeã Brasileira (Cbjj) com e sem kimono , campeã sul americana (ibjjf), campeã Brasileira ADCC , e fechando o ano de competições sendo campeã mundial em Abu Dhabi”, contou a mãe, que revelou que apenas esse ano, a menina já conquistou 15 medalhas.

A pequena atleta está invicta nas competições em que participou
A pequena atleta está invicta nas competições em que participou |  Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Nessa competição a pequena campeã encerrou com medalha de ouro. Mas nem por isso ela e a família deixam de planejar e se prepararem para novas lutas e competições.

“O objetivo dela dentro do jiu jitsu a longo prazo é ser campeã mundial na faixa preta, mas para o próximo ano o objetivo é disputar o Pan kids da ibjjf nos Estados Unidos”, revelou Thaiana.

Maria Victoria é a do meio
Maria Victoria é a do meio |  Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

A luta começa antes de tocar o tatame

Contudo, a luta começou bem antes de Maria Victoria vestir o kimono, a família e amigos uniram forças para a menina poder participar da competição

“A gente vendeu muita coisa para ela participar da competição, a gente fez rifa, almoço, festa junina. [...] Também teve algumas pessoas que ajudaram”, disse a mãe da atleta.

A competição em que Maria Victoria trouxe ouro para o Brasil, Mundial World Pro, acontece até o próximo sábado (21).

Tags:

Campeão Mundial Competição de Lutas Esportes Infantis Jiu-jitsu Maria Victoria Falcão Treinamento e Disciplina

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