Gonçalense de 7 anos é campeã mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi
Maria Victoria Falcão esteve invicta em todas as competições que participou
Com apenas 7 anos, a gonçalense Maria Victoria Falcão, se tornou campeã de Jiu Jitsu no Mundial World Pro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, neste sábado (16). A competição reúne atletas de todas as idades durante uma semana de luta.
A pequena gonçalense treina Jiu Jitsu desde os três anos e já participava de festivais do esporte. Porém, aos quatro anos, Maria Victoria começou a lutar em categorias.
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No último sábado (14), a promessa do Jiu Jitsu brasileiro entrou no tatame para duas competições “tensas”, como descreveu a mãe da atleta, Thaina Falcão. Ao final do dia, a criança conseguiu ocupar o primeiro lugar do pódio.
“Esse ano ela está invicta em sua categoria, não tomou sequer 1 ponto em sua lutas. Além desse ano ter sido campeã Brasileira (Cbjj) com e sem kimono , campeã sul americana (ibjjf), campeã Brasileira ADCC , e fechando o ano de competições sendo campeã mundial em Abu Dhabi”, contou a mãe, que revelou que apenas esse ano, a menina já conquistou 15 medalhas.
Nessa competição a pequena campeã encerrou com medalha de ouro. Mas nem por isso ela e a família deixam de planejar e se prepararem para novas lutas e competições.
“O objetivo dela dentro do jiu jitsu a longo prazo é ser campeã mundial na faixa preta, mas para o próximo ano o objetivo é disputar o Pan kids da ibjjf nos Estados Unidos”, revelou Thaiana.
A luta começa antes de tocar o tatame
Contudo, a luta começou bem antes de Maria Victoria vestir o kimono, a família e amigos uniram forças para a menina poder participar da competição
“A gente vendeu muita coisa para ela participar da competição, a gente fez rifa, almoço, festa junina. [...] Também teve algumas pessoas que ajudaram”, disse a mãe da atleta.
A competição em que Maria Victoria trouxe ouro para o Brasil, Mundial World Pro, acontece até o próximo sábado (21).