Na COP 31, Brasil apresenta ações para reduzir emissões de metano

Brasil desenvolve medidas para enfrentar as emissões de metano em diferentes setores, com destaque para a agropecuária - Foto: Agência GOV/ Fernando Donasci/ MMA

Brasil desenvolve medidas para enfrentar as emissões de metano em diferentes setores, com destaque para a agropecuária - Foto: Agência GOV/ Fernando Donasci/ MMA

O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, participou na quarta-feira (11/11) da reunião ministerial do Compromisso Global sobre o Metano (Global Methane Pledge – GMP) , realizada durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 31), em Antalya, Turquia.

O encontro reuniu representantes de governos para fortalecer o compromisso político internacional com a redução das emissões de metano e compartilhar iniciativas nacionais voltadas ao cumprimento da meta do compromisso.

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O GMP é um compromisso internacional lançado em novembro de 2021, durante a COP 26, em Glasgow, na Escócia, por iniciativa dos Estados Unidos e da União Europeia. Os países signatários estabeleceram a meta coletiva de reduzir em pelo menos 30% as emissões globais antropogênicas de metano até 2030, em comparação com os níveis de 2020.

Na reunião, o ministro apresentou as ações desenvolvidas pelo Brasil para reduzir as emissões do gás, com destaque para as medidas previstas no Plano Clima, que contém um anexo sobre os Poluentes Climáticos de Vida Curta (PCVCs), como o metano, o carbono negro e o ozônio troposférico.

Capobianco também ressaltou ações em andamento nos setores de resíduos sólidos e efluentes domésticos, destacando a importância de ampliar o aproveitamento energético do biogás e de fortalecer a participação de cooperativas e organizações de catadores nas políticas de gestão de resíduos.

Os esforços conjuntos entre governos, municípios, organizações da sociedade civil e setor produtivo para reduzir as emissões de metano foram enfatizados por Capobianco.

"Convido nossos parceiros a se unirem nesse esforço coletivo. O Brasil tem feito sua parte e alcançado resultados importantes. Estamos ansiosos para continuar trabalhando com todos os municípios envolvidos na coleta seletiva e na reciclagem de resíduos", concluiu

O Brasil integra o compromisso e desenvolve medidas para enfrentar as emissões de metano em diferentes setores, com destaque para a agropecuária, especialmente a fermentação entérica de bovinos, para a gestão de resíduos sólidos e para emissões fugitivas de metano do setor energético

Entre as principais iniciativas apresentadas pelo Brasil estão o PLANARO (Plano Nacional de Redução e Reciclagem de Resíduos Orgânicos Urbanos), lançado na COP 30, e o Plano Setorial de Resíduos Sólidos e Efluentes Domésticos, aprovado em março de 2026.

O plano setorial prevê a redução da quantidade de resíduos encaminhados para disposição final, a ampliação do tratamento e da valorização de resíduos orgânicos e o aproveitamento energético do biogás produzido em aterros sanitários.

Para isso, estabelece, até 2030, a meta de reduzir em 25,3% a massa de resíduos e rejeitos enviados a unidades de disposição final, em relação a 2020, e de tratar e valorizar 14,3% da massa de resíduos orgânicos. Para 2035, os percentuais previstos são de 35% e 19%, respectivamente.

Também participaram da reunião a ministra do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Sigrun Aasland; a ministra do Meio Ambiente, Mudança do Clima e Natureza do Canadá, Julie Dabrusin ; e o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental do MMA, Adalberto Maluf.