Fim de semana terá 11 praias recomendadas ao banho nas zonas Sul e Sudoeste do Rio de Janeiro

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Divulgação

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara - Foto: Divulgação

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nesta sexta-feira (13/11) traz 11 praias recomendadas ao banho nas zonas Sudoeste e Sul do Rio de Janeiro no sábado e no domingo (14 e 15/11).

As praias liberadas na capital fluminense são Grumari, Prainha, Recreio, Reserva, Barra da Tijuca (exceto no 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros e no Quebra mar, em frente à Rua Sargento João de Faria), Pepino, Arpoador, Copacabana (com exceção dos trechos em frente às ruas Francisco Otaviano e República do Peru), Leme, Vermelha e Flamengo.

Está desaconselhado o banho nas praias de Barra de Guaratiba, Pontal de Sernambetiba, São Conrado, Vidigal, Leblon, Ipanema, Diabo, Urca, Botafogo e Glória.

Em Niterói, as praias favoráveis ao mergulho são Icaraí (menos em frente às Ruas Otávio Carneiro e Mariz e Barros), Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara.

O banho não está permitido nas praias do Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, São Francisco, Charitas, Jurujuba, Eva e Adão.

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Em Paquetá, as praias recomendadas ao banho são Ribeira e Prainha. As demais praias estão impróprias.

O Inea alerta que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após a ocorrência de chuvas e próximo à saída de galeria de águas pluviais ou canais de drenagem. O boletim de balneabilidade pode ser consultado no site do instituto (www.inea.rj.gov.br). As informações também estão disponíveis de forma interativa no novo Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos (SEIRHI), a partir do link: https://seirhi.inea.rj.gov.br/publico.