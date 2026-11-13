Evento no Sesc Ramos une negócios, oportunidades e transformação social no Complexo do Alemão

Idealizado por Tatiane Cardoso e Daniele dos Santos, o projeto surgiu da percepção de que as comunidades concentram histórias de superação, criatividade e iniciativas empreendedoras - Foto: Divulgação

Idealizado por Tatiane Cardoso e Daniele dos Santos, o projeto surgiu da percepção de que as comunidades concentram histórias de superação, criatividade e iniciativas empreendedoras - Foto: Divulgação

O empreendedorismo que nasce nas favelas e periferias será o protagonista de um encontro que pretende ir além da geração de negócios. No dia 15 de novembro de 2026, o Sesc Ramos recebe a segunda edição do evento “Empreendedorismo por Trás das Vielas”, iniciativa que reúne empreendedores do Complexo do Alemão com o objetivo de valorizar talentos locais, estimular conexões e ampliar oportunidades de desenvolvimento.

Idealizado por Tatiane Cardoso e Daniele dos Santos, o projeto surgiu da percepção de que as comunidades concentram histórias de superação, criatividade e iniciativas empreendedoras que nem sempre recebem a visibilidade e o reconhecimento necessários para crescer.

A primeira edição marcou o início dessa mobilização, reunindo empreendedores em um espaço de troca de experiências, compartilhamento de conhecimentos e fortalecimento de redes. Agora, a segunda edição busca ampliar esse movimento e consolidar o encontro como uma iniciativa de valorização do empreendedorismo periférico.

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Para Tatiane Cardoso, uma das idealizadoras, o evento representa uma oportunidade de mostrar ao público a potência existente nas comunidades e valorizar pessoas que, muitas vezes, precisam apenas de incentivo e visibilidade para desenvolver seus negócios.

“Queremos mostrar que dentro das vielas existem pessoas com grandes ideias, negócios incríveis e um potencial enorme. Muitas vezes, esses empreendedores só precisam de oportunidades, visibilidade e conexões para alcançar novos horizontes. Nosso objetivo é fortalecer essas pessoas e mostrar que a origem de alguém não determina até onde ela pode chegar”, destaca Tatiane.

Empreendedorismo como instrumento de transformação social

Nesta edição, o evento ganha uma dimensão ainda mais significativa. Todo o resultado financeiro arrecadado será destinado à construção da sede do Instituto Projeto Cara a Cara, no Complexo do Alemão.

A instituição já desenvolve um trabalho social que atende mais de 400 crianças por meio de atividades esportivas e educacionais. A construção de uma sede própria representa um passo importante para fortalecer as ações realizadas e ampliar as possibilidades de atendimento à comunidade.

A construção de uma sede própria representa um passo importante para fortalecer as ações realizadas e ampliar as possibilidades de atendimento à comunidade | Foto: Divulgação

Para Daniele dos Santos, conhecida como Dany Shekinah, a continuidade do projeto representa o compromisso de construir uma iniciativa que ultrapasse os limites de um evento e deixe um legado para as próximas gerações.

“Não queremos que o Empreendedorismo por Trás das Vielas seja apenas um evento pontual, mas o início de um movimento capaz de transformar realidades. Acreditamos na força dos empreendedores das comunidades e queremos que essa iniciativa gere oportunidades para quem empreende, mas também deixe benefícios para as próximas gerações. É sobre mostrar que podemos crescer sem esquecer nossas raízes e transformar nossas conquistas em oportunidades para outras pessoas”, afirma Daniele.

A proposta estabelece uma conexão entre o desenvolvimento econômico dos empreendedores locais e o investimento no futuro das novas gerações. A iniciativa busca mostrar que o empreendedorismo também pode ser uma ferramenta de transformação coletiva, capaz de gerar benefícios que ultrapassam os limites de um negócio individual.

Valorização de quem empreende nas comunidades

Além de movimentar a economia local, o “Empreendedorismo por Trás das Vielas” pretende proporcionar aos participantes um ambiente de aprendizado, troca de experiências e construção de parcerias.

A expectativa é que os empreendedores saiam do encontro com novos conhecimentos, contatos e perspectivas para fortalecer suas atividades, ampliar seus negócios e alcançar outros mercados.

Além de movimentar a economia local, o “Empreendedorismo por Trás das Vielas” pretende proporcionar aos participantes um ambiente de aprendizado e troca de experiências | Foto: Divulgação

Para as idealizadoras, o projeto também carrega uma mensagem de identidade e pertencimento: é possível conquistar novos espaços sem abandonar as próprias raízes, crescer profissionalmente sem perder a essência e transformar a própria trajetória em inspiração para outras pessoas.

O evento também busca ampliar o olhar sobre as favelas, frequentemente associadas apenas às dificuldades sociais. Esses territórios são, também, espaços de produção, criatividade, inovação e geração de renda, onde surgem iniciativas capazes de impactar a sociedade.

Das vielas para o mundo

Mais do que promover um encontro de empreendedores, Tatiane Cardoso e Dany Shekinah querem fortalecer uma rede de oportunidades que alcance diferentes gerações. De um lado, profissionais que precisam de visibilidade, conhecimento e conexões para desenvolver seus negócios. De outro, crianças que poderão contar com uma estrutura mais adequada para construir novas possibilidades por meio do esporte e da educação.

Com essa proposta, o “Empreendedorismo por Trás das Vielas” chega à segunda edição defendendo que o sucesso individual também pode contribuir para o desenvolvimento coletivo.