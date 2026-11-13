Detran RJ realiza atividades educativas para conscientizar motociclistas sobre segurança no trânsito

Também foram distribuídos materiais informativos e antenas corta-pipa, com instalação gratuita, para alertar sobre a importância do equipamento na proteção dos motociclistas - Foto: Divulgação/Detran-RJ

Também foram distribuídos materiais informativos e antenas corta-pipa, com instalação gratuita, para alertar sobre a importância do equipamento na proteção dos motociclistas - Foto: Divulgação/Detran-RJ

O Detran RJ realizou, nesta sexta-feira (13/11), 172 abordagens a motociclistas durante uma ação educativa na Ponte Rio-Niterói. A iniciativa, realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Ecovias e outros órgãos e instituições parceiros, integrou a ação do Comando Educativo Integrado, direcionado à segurança viária e ocorreu das 8h às 11h, com atividades de conscientização e orientação sobre práticas seguras no trânsito.

Durante a ação, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito do Detran RJ promoveu atividades de conscientização, com demonstrações de óculos simuladores de consumo de álcool e outras substâncias. Também foram distribuídos materiais informativos e antenas corta-pipa, com instalação gratuita, para alertar sobre a importância do equipamento na proteção dos motociclistas contra acidentes provocados por linhas com cerol.

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O presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento, destacou a importância das atividades educativas para a formação de condutores mais conscientes.

“Levar a educação para o trânsito aos motociclistas é uma forma de incentivar comportamentos mais seguros. As atividades ajudam a demonstrar os riscos presentes nas vias e a importância de atitudes responsáveis para preservar vidas”, afirmou.