Morre ex-prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, aos 51 anos

O ex-prefeito de Rio Bonito, Leandro Pereira Netto, também chamado de Leandro Peixe, morreu após passar por uma cirurgia na noite desta quinta-feira (12). A prefeitura do município decretou luto oficial de 3 dias em homenagem ao político.

O ex-gestor municipal, de 51 anos, estava internado para tratar de um nódulo no pâncreas e por isso precisou passar por uma cirurgia, de acordo com informações repassadas por pessoas próximas. Ele faleceu após o procedimento.

Leia também:

Comerciante é baleado na cabeça em tentativa de assalto no Anaia Pequeno, em São Gonçalo



SENAI tem mais de 23 mil vagas abertas para capacitação



A informação da morte do político foi confirmada pela Prefeitura de Rio Bonito, que decretou três dias de luto no Diário Oficial.

Quem era Leandro Peixe?

O político era natural de São Gonçalo, mas foi em Rio Bonito que ele construiu sua vida profissional e política. Ele era formado em Direito, além de ter formação técnica em Mecânica. Leandro também era dono de uma autoescola há 25 anos, que era administrada pelo irmão.

Peixe foi eleito prefeito de Rio Bonito em 2020, pelo partido Solidariedade. Durante o mandato, o chefe do Executivo apostou em ações voltadas para educação, saúde, infraestrutura e turismo.