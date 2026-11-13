UFF realiza II Simpósio de Espiritualidade e Medicina para debater novos caminhos do cuidado integral à saúde

Na UFF, esse trabalho é desenvolvido pelo NESME, projeto de extensão universitária que busca integrar ciência, saúde, humanização e espiritualidade - Foto: Divulgação

Na UFF, esse trabalho é desenvolvido pelo NESME, projeto de extensão universitária que busca integrar ciência, saúde, humanização e espiritualidade - Foto: Divulgação

A relação entre espiritualidade, ciência e medicina estará no centro das discussões do II Simpósio do Grupo de Trabalho de Espiritualidade e Medicina do CREMERJ-UFF, que será realizado no dia 27 de novembro, das 16h às 20h, no Auditório da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói. O encontro pretende reunir médicos, pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados para refletir sobre a espiritualidade como dimensão da experiência humana e sua abordagem no contexto da assistência à saúde.

Com o tema “Medicina, Espiritualidade e Ciência: A Construção do Cuidado Integrativo do Século XXI”, o evento é uma iniciativa dos médicos que fazem parte do grupo de trabalho de espiritualidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e organizado pelo Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade (NESME) e pela Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e Espiritualidade (LIASME), ambos vinculados à Faculdade de Medicina da UFF. O evento é gratuito e as inscrições e programação estão no link: https://www.even3.com.br/ii-simposio-do-grupo-de-trabalho-de-espiritualidade-e-medicina-do-cremerj-uff-806987/

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A programação contempla questões atuais e desafiadoras para a prática clínica, como discussões sobre espiritualidade na infância e adolescência, experiências anômalas na prática clínica e relatos de curas aparentemente espontâneas, entre outros. A proposta é estimular o diálogo interdisciplinar e aproximar diferentes perspectivas sobre o cuidado em saúde, valorizando a produção científica, a escuta e a humanização da relação entre profissionais e pacientes.

Espiritualidade ganha espaço na formação médica

O simpósio integra um movimento de ampliação das discussões sobre espiritualidade no ambiente acadêmico e nas instituições de saúde. A influência das crenças, dos valores e das experiências espirituais na maneira como as pessoas enfrentam o adoecimento tem despertado crescente interesse de pesquisadores e profissionais, especialmente quando se considera a necessidade de um cuidado que ultrapasse os aspectos exclusivamente biológicos.

Na UFF, esse trabalho é desenvolvido pelo NESME, projeto de extensão universitária que busca integrar ciência, saúde, humanização e espiritualidade. O núcleo atua na formação de estudantes e profissionais das áreas de Medicina, Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, incentivando uma compreensão mais ampla das necessidades dos pacientes.

O encontro pretende reunir médicos, pesquisadores, professores, estudantes e demais interessados para refletir sobre a espiritualidade como dimensão da experiência humana e sua abordagem no contexto da assistência à saúde | Foto: Divulgação

Coordenado pelo médico urologista José Genilson Alves Ribeiro, o NESME teve uma de suas principais iniciativas em 2017, com a implementação de uma disciplina optativa sobre espiritualidade na graduação em Medicina da universidade. A proposta, inicialmente voltada aos estudantes de Medicina, despertou o interesse de alunos de outras áreas da saúde e ampliou o alcance interdisciplinar da iniciativa.

A perspectiva defendida pelo núcleo é que o cuidado em saúde deve considerar o indivíduo em sua integralidade, reconhecendo que sentimentos, valores, crenças e experiências pessoais também fazem parte da vivência do adoecimento.

Nesse cenário, o II Simpósio do Grupo de Trabalho de Espiritualidade e Medicina do CREMERJ-UFF representa uma oportunidade de aprofundar o debate entre universidade, ciência e sociedade, contribuindo para a construção de práticas de saúde mais humanizadas e integrativas.

Serviço

II Simpósio do Grupo de Trabalho de Espiritualidade e Medicina do CREMERJ-UFF

Tema: Medicina, Espiritualidade e Ciência: A Construção do Cuidado Integrativo do Século XXI

Data: 27 de novembro

Horário: 16h às 20h

Local: Auditório da Faculdade de Medicina da UFF – 2º andar

Endereço: Rua Ataíde Parreira, 100 – Fátima, Niterói (RJ).

Público-alvo: Professores, médicos, estudantes e pessoas interessadas em Medicina e Espiritualidade.

Iniciativa: Grupo de trabalho de espiritualidade do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de janeiro (Cremerj).

Organização: NESME – Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Espiritualidade da Faculdade de Medicina da UFF e LIASME – Liga Acadêmica de Saúde, Medicina e Espiritualidade da UFF.