Ciência, tecnologia e inovação pautam participação da FAPERJ na FISWEEK26

A FAPERJ participa do evento com discussões sobre empreendedorismo feminino, financiamento público à pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções voltadas à saúde e à qualidade de vida - Foto: Guilherme Madureira

A FAPERJ participa do evento com discussões sobre empreendedorismo feminino, financiamento público à pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções voltadas à saúde e à qualidade de vida - Foto: Guilherme Madureira

O avanço das novas tecnologias, as mudanças na formação de profissionais de saúde e os desafios de uma população que vive cada vez mais estão entre os assuntos que movimentam o debate científico. Essas questões estarão na programação da Fisweek26, que acontece de 11 a 13 de novembro, na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) participa do evento com discussões sobre empreendedorismo feminino, financiamento público à pesquisa, inovação e desenvolvimento de soluções voltadas à saúde e à qualidade de vida.

O Fisweek é o maior evento de inovação, criatividade, empreendedorismo e tendências da saúde da América Latina.

A programação reúne pesquisadores, especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para discutir como o conhecimento científico pode responder às demandas da sociedade. Entre os temas estão a incorporação de tecnologias aos serviços de saúde, a necessidade de qualificação profissional e a ampliação de oportunidades para mulheres em áreas ligadas à ciência, à inovação e ao empreendedorismo.

A participação feminina no ambiente de negócios será um dos assuntos em destaque. O painel “Como Escalar o Empreendedorismo Feminino” discutirá obstáculos enfrentados por mulheres para desenvolver e expandir seus empreendimentos, especialmente no acesso a financiamento, recursos e oportunidades de inovação. A presidente da FAPERJ, Caroline Alves da Costa, participa da conversa com Andrea Carvalho, CEO da Papel Semente, sob mediação de Clara Savelli, coordenadora da Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES).

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“A ciência e a inovação são fundamentais para construir soluções para os desafios da sociedade. Também é essencial ampliar as oportunidades para que as mulheres ocupem cada vez mais espaços no empreendedorismo, na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico. O investimento em conhecimento é um caminho para gerar oportunidades e promover transformações”, afirma Caroline Alves da Costa.

O debate sobre a presença feminina também estará no painel “Como as Mulheres Redefinem o Mercado da Saúde”, que reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir a atuação das mulheres nas transformações do setor. Entre as participantes estão a diretora científica da FAPERJ, Eliete Bouskela, e representantes da Knight Therapeutics, Vibra Energia, Bem Amados e Grupo Sabin.

Outro tema que ganha espaço na programação é a longevidade. O envelhecimento da população amplia a necessidade de pesquisas voltadas à prevenção de doenças, ao desenvolvimento de tratamentos e à promoção de melhores condições de vida. Essas questões serão discutidas no painel “Longevidade com Propósito: Saúde, Educação e Pesquisa para Transformar o Futuro”, que contara com a participação de Ronaldo Damião, secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, e Tatiane Baptista, subsecretária da pasta.

A discussão terá continuidade no painel promovido pela FAPERJ, “Longevidade com Ciência: pesquisa, prevenção e inovação para viver mais e melhor”. A proposta é abordar a contribuição da produção científica para compreender os processos de envelhecimento e desenvolver estratégias que favoreçam a prevenção de doenças, a autonomia e a qualidade de vida.

As transformações tecnológicas na assistência à saúde também trazem desafios para a formação e a qualificação dos profissionais. O painel “Qualidade do Ensino e Acesso: Como Capacitar Profissionais em uma Era onde o Cuidado Depende de Mais Tecnologias” discutirá a preparação dos profissionais para lidar com a crescente incorporação de ferramentas tecnológicas e novos modelos de atendimento, sem perder de vista a qualidade do cuidado oferecido aos pacientes.

A programação reúne pesquisadores, especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo para discutir como o conhecimento científico pode responder às demandas da sociedade | Foto: Guilherme Madureira

A relação entre ensino, pesquisa e assistência será aprofundada no debate “O Hospital Universitário na Formação em Saúde 5.0”. O encontro discutirá o papel dessas instituições na formação de profissionais e no desenvolvimento de pesquisas, além das possibilidades de integração entre conhecimento acadêmico, inovação e atendimento à população.

Outra discussão prevista é sobre a chamada nutrição de precisão, abordagem que considera informações individuais, como características metabólicas e dados de saúde, para orientar estratégias de cuidado. O painel “Nutrição de Precisão: quando dados, metabolismo e tecnologia transformam o cuidado” terá mediação da diretora de Administração e Finanças da FAPERJ, Luciana Lopes, e participação de Daniel Chreem, Pedro Falci e Tathiany Ferreira.

O financiamento da pesquisa científica também terá espaço na programação. “FAPERJ – Ciência que Gera Futuro: financiamento público para pesquisa e inovação”, que abordará o papel dos recursos públicos no desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos. O tema está diretamente relacionado aos desafios de transformar resultados de pesquisas em conhecimentos, produtos e soluções que possam chegar à sociedade.

O objetivo da participação da FAPERJ na Fisweek26 é destacar a importância da pesquisa científica, da inovação e da formação profissional para o avanço da saúde. Os debates abordam também a ampliação do acesso ao conhecimento, a preparação dos profissionais para as transformações do setor e a aplicação dos resultados das pesquisas em benefício da população.