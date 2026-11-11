Matrícula para novos alunos na rede estadual abre nesta quinta-feira (12)

O período de matrícula para novos alunos na rede estadual de ensino começará nesta quinta-feira (12). Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino com oportunidades para as Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), os colégios interculturais, os cívico-militares e os de itinerários de formação técnica e profissional, entre outras opções. O prazo das inscrições vai até o dia 4 de dezembro.

A primeira fase de matrícula será on-line e atenderá os estudantes que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil (www.matriculafacil.rj.gov.br) e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

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No ato da inscrição, o candidato poderá escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter entre três e oito opções na combinação de escola/curso/série/turno.

O site da matrícula conta ainda com uma ferramenta inédita de acessibilidade, considerada pioneira neste tipo de estrutura no país, com recursos que facilitam o acesso e a realização das inscrições.

CRITÉRIOS DE ALOCAÇÃO

A 1ª fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo uma ordem de critérios estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

1º - Preferência à pessoa com deficiência;

2º - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos;

3º - Permanência na rede pública de ensino;

4º - Preferência para irmãos na mesma unidade escolar;

5º - Proximidade da residência;

6º - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo.

O resultado da alocação da 1ª Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites da Seeduc e do Matrícula Fácil, a partir do dia 17/12/2026. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”.

Após a divulgação do resultado, o responsável ou o estudante maior de 18 anos deverá comparecer à escola, no período de 18 a 22 de janeiro de 2027, para a confirmação da matrícula. A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da confirmação na unidade escolar em que o candidato for alocado.

SERVIÇO:

- De 12/11 (a partir das 8h) a 04/12/2026: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos.

- A partir de 17/12/2026: resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil.

- De 18/01 a 22/01/2027: confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula.