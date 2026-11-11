Modernização tecnológica vai reforçar estabilidade dos serviços públicos digitais oferecidos pelo Governo do Rio

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (11) e está alinhada à ampliação da capacidade de investimento do Estado no contexto do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) - Foto: Divulgação

A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (11) e está alinhada à ampliação da capacidade de investimento do Estado no contexto do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) - Foto: Divulgação

A população do Rio de Janeiro poderá contar com serviços públicos digitais mais eficientes e estáveis a partir da modernização da infraestrutura tecnológica do Governo do Estado. A iniciativa prevê a contratação de soluções de armazenamento e proteção de dados, incluindo equipamentos, softwares, treinamento, manutenção e atualização por 60 meses. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (11) e está alinhada à ampliação da capacidade de investimento do Estado no contexto do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Coordenada pelo Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj), o pacote fortalece os mecanismos de recuperação de dados em caso de falhas e prepara os sistemas públicos para acompanhar o crescimento da demanda por serviços digitais.

Leia também:

Livros sobre educação de idosos e hábitos saudáveis foram destaques de vendas na FLIM, em Maricá



Abrigo de animais em Itaboraí precisa de ajuda após ser praticamente destruído por temporal



Na prática, a estrutura permitirá maior proteção das informações utilizadas pela administração estadual e dará mais condições para manter os sistemas em funcionamento diante de falhas ou incidentes. A modernização também facilitará a expansão da infraestrutura tecnológica conforme as necessidades dos órgãos públicos.

Contratação sob demanda

A ação reúne necessidades de nove órgãos e entidades estaduais para acesso a soluções de armazenamento e proteção de dados. O modelo evita contratações isoladas e contribui para uma aplicação mais eficiente dos recursos públicos. A contratação será viabilizada por meio de ata de registro de preços, com valor total registrado de R$ 161.797.030,00. O instrumento permite reunir demandas semelhantes em um único processo, evitando que cada órgão realize uma licitação independente para contratar soluções do mesmo tipo. A contratação compartilhada favorece ganhos de escala e melhores condições comerciais, gerando economia para os cofres públicos.

A adesão à ata não é automática. Cada secretaria ou entidade poderá contratar as soluções conforme suas necessidades e disponibilidade orçamentária, pagando apenas pelos serviços efetivamente contratados e executados. Dessa forma, o valor registrado na ata representa uma estimativa do potencial de contratação e não uma despesa imediata ou obrigatória para o Estado. O montante só será efetivamente gasto à medida que os órgãos solicitarem os serviços e eles forem executados. Os processos administrativos passaram por análise técnica, controle interno e validação jurídica, preservando a autonomia dos órgãos para decidir sobre as contratações.