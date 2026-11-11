Livros sobre educação de idosos e hábitos saudáveis foram destaques de vendas na FLIM, em Maricá

A 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), encerrada no último domingo (8), terminou com resultados expressivos para o mercado editorial e também para a produção literária independente. Entre os destaques de vendas estiveram dois livros publicados pelas editoras Proverbo e Mapa das Letras: Educação de idosos: a escola que faz os olhos brilharem e O poder das pequenas mudanças. As obras tiveram apelo expressivo entre os visitantes durante o festival, em exposição na FLIM por meio de uma parceria entre as duas editoras.

O evento, realizado entre 30 de outubro e 8 de novembro, na Orla do Parque Nanci, recebeu 385.400 pessoas ao longo dos dez dias de programação. De acordo com o balanço divulgado pela organização, a Feira do Livro comercializou 360.458 exemplares, movimentando mais de R$ 18,4 milhões. A programação também contou com encontros literários, shows, atividades infantis, atrações internacionais e iniciativas de incentivo à leitura.

Publicado pela Editora Proverbo, Educação de idosos: a escola que faz os olhos brilharem conquistou leitores ao apresentar experiências reais de transformação por meio do acesso à educação na terceira idade. A obra registra a trajetória das Escolas Municipais de Idosos de Maricá e reúne artigos, reflexões acadêmicas, relatos e narrativas que abordam o direito à educação ao longo da vida.

Um dos momentos mais marcantes relacionados ao livro é o depoimento de Maria das Graças Ribeiro, de 65 anos, estudante da rede municipal. Ela conta que começou a frequentar a escola aos 10 anos, mas não conseguiu aprender. Aos 13, passou a trabalhar em casas de família e interrompeu os estudos. Depois do casamento e da maternidade, dedicou décadas à família e aos afazeres domésticos.

Somente aos 65 anos encontrou a oportunidade de voltar à sala de aula. Inicialmente insegura, recebeu incentivo dos professores e, hoje, Maria comemora os avanços na aprendizagem e a autonomia conquistada.

“Estou aprendendo. Já sei fazer continhas, coisa que eu não sabia, nem armar uma conta. Já estou conseguindo fazer. Eu estou muito feliz!”, relata.

A estudante também destaca o acolhimento dos profissionais da escola e a importância do incentivo recebido em sala de aula. “Ela vai de mesa em mesa, elogia a gente. Isso coloca a gente lá em cima, né?”, afirma, referindo-se à professora que acompanha sua turma.

Saúde e transformação por meio de pequenas mudanças

Outro título que alcançou destaque na FLIM foi O poder das pequenas mudanças, publicado pela Mapa das Letras. Escrito por Luiz Ernesto Guerreiro, o livro apresenta uma abordagem sobre a construção sustentável da saúde, com foco no desenvolvimento de hábitos que respeitem a rotina das pessoas e não dependam exclusivamente de motivação ou de mudanças radicais no estilo de vida.

Resultado de anos de estudos e experiências profissionais do autor, a publicação parte de uma questão comum: embora muitas pessoas conheçam os benefícios da alimentação equilibrada, da atividade física e de outros comportamentos preventivos, transformar esse conhecimento em prática cotidiana continua sendo um desafio.

Para Guerreiro, a mudança consistente exige um processo gradual, baseado na aprendizagem e na construção de competências. “Conhecimento não basta, precisamos criar experiências, aprendizagem e desenvolver competências para adoção de comportamentos saudáveis”, afirma.

O autor também questiona a expectativa por resultados imediatos e mudanças bruscas, que frequentemente dificultam a continuidade dos novos hábitos. “Não existe fórmula mágica e mudanças radicais são, na maioria das vezes, insustentáveis e acabam gerando recaídas e frustrações”, ressalta.

Um dos eixos da obra é a defesa de um modelo de saúde que priorize a prevenção e o autocuidado, em vez de concentrar os esforços exclusivamente no tratamento de doenças. O livro também apresenta reflexões relacionadas ao MIREC, metodologia desenvolvida para apoiar a construção de comportamentos saudáveis de maneira gradual e aplicável à realidade de cada pessoa.

Luiz Ernesto Guerreiro é empreendedor, mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF), possui MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e MBA em Organização e Estratégia pela UFF. Sua experiência profissional concentra-se em gestão empresarial, estratégia, planejamento, liderança de equipes e saúde corporativa, com ênfase em promoção da saúde e prevenção de doenças.

Entre outros títulos da editora Proverbo que também se destacaram, com exemplares esgotados, estão África Games, do autor Diogo Saraiva e Educação para as relações étnico-raciais: costuras, tramas, pontos e giras, da autora Sandra Gurgel.

A 11ª FLIM teve como homenageada a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí e contou com uma programação que reuniu autores brasileiros e internacionais, apresentações musicais, atividades culturais e ações de incentivo à leitura. O encerramento deixou como saldo não apenas os números expressivos de público e vendas, mas também o fortalecimento dos encontros entre livros, leitores e iniciativas editoriais.