Abrigo de animais em Itaboraí precisa de ajuda após ser praticamente destruído por temporal

As fortes chuvas que atingiram diversas cidades da Região Metropolitana do Rio, no dia 7 de novembro, também deixaram um rastro de destruição. Em Itaboraí, no Leste Fluminense, o temporal ocasionou um prejuízo incalculável para a ONG Toca do Bicho, que abriga cerca de 500 animais, entre cães, gatos, porcos e cavalos. Localizada no Village do Sol, em Itambi, a sede da instituição sofreu danos estruturais, teve canis e outras instalações comprometidas e perdeu grande parte de outros itens essenciais para a manutenção dos animais, ampliando as dificuldades diárias de uma ONG que conta somente com a ajuda da população.

Diante da gravidade da situação, a presidente da instituição, Amanda Daiha, que está na proteção animal há 28 anos, faz um apelo por doações e ajuda para reconstruir o abrigo e garantir condições básicas de sobrevivência aos animais. Entre as necessidades mais urgentes estão água potável, caixas d'água, ração, medicamentos, camas, cobertores, lençóis e materiais para recuperação das estruturas e mão de obra para os serviços. As contribuições financeiras podem ser feitas pela chave PIX email: ong.tocadobicho@gmail.com.

“A situação no Village do Sol, em Itambi, Itaboraí, onde ficam nossos sítios, é desesperadora! As tempestades derrubaram vários postes e estamos sem energia elétrica. Segundo a Enel, o centro de Itambi será atendido primeiro, pois também está devastado. Como estamos na zona rural, não sabemos quando teremos luz e água novamente! Sem energia, não conseguimos ligar as bombas para puxar água para os animais. Há muitos setores, um espaço enorme e centenas de animais que dependem de nós. Além disso, precisamos urgentemente de mais carros-pipa e mais caixas d’água”, comentou Amanda no dia da tragédia.

A situação é agravada pelas dificuldades de acesso ao local: os caminhões-pipa não conseguem chegar ao sítio porque atolam nas estradas de terra. Para tentar suprir a necessidade diária dos animais, a ONG tem comprado galões de água, mas a medida não é suficiente para atender à demanda das centenas de animais.

Além da falta de água e energia, a estrutura física do abrigo também está comprometida. Baias, portões de canais, telhados e outras instalações ficaram danificados pelo temporal, aumentando o risco de novos desabamentos. Na segunda-feira, dia 9 de novembro, parte do muro de contenção do setor onde ficam os porcos desabou.

As condições também colocam em risco a segurança dos animais. Os cães são separados em diferentes setores porque alguns ainda apresentam dificuldades de convivência com outros, especialmente aqueles que carregam traumas decorrentes de situações anteriores ao resgate ou que precisam de um processo de socialização. É o caso de muitos pit bulls e bull terriers, raças que enfrentam preconceito e têm menos oportunidades de adoção. Por isso, esses animais necessitam de atenção e manejo especiais. Com a queda de um portão de um dos canis, um cachorro acabou ferindo uma cadela, que permanece em recuperação.

O abrigo também conta com uma ala destinada aos animais idosos, que demandam cuidados específicos e não podem ser transferidos de setor com facilidade, o que torna ainda mais complexa a reorganização dos espaços após os estragos provocados pelo temporal.

A ONG tem uma página no Instagram onde tem publicado fotos e vídeos ao público com as dificuldades que enfrenta, o @ongtocadobicho. A chave PIX para doações é o e-mail da instituição, ong.tocadobicho@gmail.com.

Como ajudar:

Doações via PIX: ong.tocadobicho@gmail.com

Instagram: @ongtocadobicho