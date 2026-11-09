Confira a previsão do tempo para Niterói e São Gonçalo

A semana começa com céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas mais baixas em Niterói e São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

A semana começa com céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas mais baixas em Niterói e São Gonçalo - Foto: Layla Mussi

A semana começa com céu nublado, possibilidade de chuva e temperaturas mais baixas em Niterói e São Gonçalo.

Hoje, segunda-feira (9), será de céu nublado e chuva durante a manhã, e possibilidade de garoa à tarde em áreas isoladas. A previsão indica temperaturas entre 20°C e 21°C em Niterói e São Gonçalo.

Já na terça-feira (10), o tempo continua fechado em Niterói e São Gonçalo, as temperaturas estarão entre 17ºC e 23ºC, a previsão indica que o céu estará coberto de nuvens ao longo do dia.

O tempo muda bastante na quarta-feira (11), quando a temperatura deve voltar a subir, o tempo deve continuar com presença de nuvens, mas sem previsão de chuva, com as temperaturas entre 20ºC a 25ºC.

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Na quinta-feira (12), as temperaturas devem continuar elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 29°C. Há possibilidade de chuva acompanhada de trovoadas durante a tarde e à noite.

Na sexta-feira (13), o tempo deve permanecer instável, com céu nublado e possibilidade de chuvisco em Niterói e São Gonçalo. A temperatura máxima prevista é de 29°C.