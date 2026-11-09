Prédio em construção pega fogo no Rio de Janeiro

A fumaça podia ser vista da Ponte Rio-Niterói e de outras áreas da cidade - Foto: Reprodução

A fumaça podia ser vista da Ponte Rio-Niterói e de outras áreas da cidade - Foto: Reprodução

Um prédio em construção pegou fogo na manhã desta segunda-feira (9), em Santo Cristo, na Região Portuária do Rio. A fumaça preta pode ser vista da Ponte Rio-Niterói e de outras áreas da cidade. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 6h15 e as chamas foram controladas.

O imóvel em construção fica na Rua General Luiz Mendes de Moraes. A via está interditada perto da estação Praia Formosa do VLT. O prédio, que é de responsabilidade da Cury Construtora, está localizado em uma região alvo de expansão imobiliária.

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O Corpo de Bombeiros informou que as chamas tiveram início no almoxarifado do prédio. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado o incêndio nem sobre a existência de possíveis vítimas. Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal estão atuando no local para orientar o trânsito.

Em nota, a Cury Construtora disse que o incêndio não deixou feridos e que não foram encontrados danos estruturais na edificação. Ainda não se sabe o que teria causado o fogo, mas as causas estão sendo investigadas. A empresa também afirmou que colaborará com as autoridades.