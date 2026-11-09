Maricá encerra FLIM 2026 com Marina Sena, homenagem a Neguinho da Beija-Flor e recorde de público

A Prefeitura de Maricá encerrou, neste domingo (8), a programação da 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM), na Orla do Parque Nanci, com recorde de público: 385.400 pessoas passaram pelo evento ao longo dos dez dias. A cantora Marina Sena foi responsável pelo último show da edição, no Palco Principal. Mais cedo, um musical em homenagem à trajetória do sambista Neguinho da Beija-Flor marcou o encerramento da programação das tendas, celebrando a história do artista e a força do samba na cultura popular brasileira.

“Estou muito feliz de estar aqui cantando para vocês. É uma honra, sei que vocês me esperaram muito e quero agradecer por todo o carinho e por sempre me chamarem. Muito obrigada por essa recepção tão linda”, destacou Marina Sena.

A apresentação foi celebrada pelos fãs que acompanharam o show. Entre eles estava Miguel Barbosa, morador do Parque Nanci, que esperava pelo momento desde o início do ano e ainda conseguiu um autógrafo da cantora. “Eu esperei por esse show desde o começo do ano. Estava sentindo que esse momento ia acontecer e é uma mistura de emoções. Fico muito feliz de poder viver isso em Maricá, minha cidade”, contou.

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Organizada pela Secretaria de Educação em parceria com a Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ), a edição deste ano homenageou a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí e reuniu atrações gratuitas de literatura, música, teatro, cultura geek e inovação tecnológica.

O presidente da MARÉ, Antonio Grassi, destacou a diversidade da programação e a importância do festival para a valorização da cultura e o fortalecimento do turismo em Maricá.

“Uma festa como a FLIM mostra a força da cultura como instrumento de encontro, formação e transformação. Reunimos diferentes linguagens artísticas e públicos em uma programação gratuita, que valoriza a literatura, a música, o teatro e a cultura geek. É também uma oportunidade de apresentar Maricá como uma cidade que investe em cultura e amplia suas possibilidades como destino turístico”, afirmou.

A homenagem a Neguinho da Beija-Flor também foi acompanhada pelo público. “Foi muito emocionante. O Neguinho representa uma parte importante da história do nosso samba, e ver essa homenagem aqui, em Maricá, foi muito especial. É importante ter eventos que valorizem artistas que fazem parte da cultura brasileira”, disse José Ribeiro, morador de Inoã e torcedor da Beija-Flor.

Programação infantil e educacional

A Arena do Estudante concentrou uma programação diversificada ao longo do dia, com o Show das Princesas e os concursos Cosplay Kids, Cospop e Cosplay. O espaço também recebeu debates sobre mercado de trabalho e a nova economia, como a mesa “Inteligência Artificial, Cultura Geek e as Profissões do Futuro”, com Galu Carvalho e Daniel Martins, e o painel “Economia Geek Criativa de Maricá”. A influenciadora Feh Dubs participou de um painel e de uma sessão de Meet & Greet com os fãs.

O secretário de Educação de Maricá, professor Rodrigo Moura, ressaltou o papel da FLIM na formação dos estudantes e a participação da comunidade escolar.

“A FLIM bateu recordes de público e de vendas de livros, com a Educação e a cultura presentes em cada espaço desse grande evento. Preparamos uma programação com muito carinho, pensada para a nossa comunidade escolar e para toda a cidade. O resultado foi muito positivo. Estamos muito felizes com tudo o que vivemos nesta edição”, destacou.

Na Arena E-Sports, os fãs de jogos eletrônicos acompanharam as finais do torneio de Counter-Strike 2 (CS2), nas categorias Universitário e Estadual. Já a FLIMzinha ofereceu pintura facial e atividades recreativas para as crianças, enquanto a área externa recebeu intervenções artísticas da Cia. Títeres da Mageia, comandada por Sérgio Biff.

“Gostei muito da variedade de atrações. Tinha opção para todo mundo, desde quem gosta de livros até quem curte jogos e tecnologia. É muito bom ter um evento gratuito assim, que reúne diferentes gerações e movimenta a cidade”, contou a moradora de Ubatiba Vivian Fernandes.