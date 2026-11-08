Acidente com carro em lago deixa dez mortos, entre eles cinco crianças

Cinco crianças e cinco adultos morreram após o carro em que estavam capotar e cair em um lago, na noite deste sábado (7), em Barra Mansa, no Sul Fluminense. As dez vítimas foram encontradas já sem vida durante a operação de resgate realizada pelo Corpo de Bombeiros.

Cerca de 30 militares de cinco unidades da corporação foram mobilizados para atender à ocorrência. A operação contou com dez viaturas, uma embarcação e dois mergulhadores, que atuaram na retirada das vítimas do veículo.

Também participaram dos trabalhos equipes dos quartéis de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí, além de profissionais do Grupamento de Busca e Salvamento e da Coordenadoria de Apoio à Medicina Legal (CAML), da Defesa Civil Estadual.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

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A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa), que ficará responsável pela investigação. A perícia foi realizada no local, e os documentos do veículo foram apreendidos para auxiliar nas apurações.

Até o momento, as identidades das vítimas e as circunstâncias que levaram o veículo a cair no lago não foram divulgadas.