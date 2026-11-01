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São Gonçalo disponibiliza 529 vagas para inscrição no Minha Casa, Minha Vida

Atendimento será realizado neste mês de novembro, com exceção dos feriados

relogio min de leitura | Redação
A Secretaria de Habitação está localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, sala 145, no Centro de São Gonçalo
A Secretaria de Habitação está localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, sala 145, no Centro de São Gonçalo -

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, abre um novo agendamento para inscrição no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, por meio do Portal Colabore+. Desta vez, foram disponibilizadas 529 vagas para atendimentos até o dia 30 de novembro, com exceção nos dias 2 e 20, que são feriados.

O cadastro é destinado aos moradores de São Gonçalo que ainda não estão inscritos no programa habitacional no município. O objetivo é ampliar o acesso da população às informações sobre os critérios de participação e garantir a inclusão de novas famílias interessadas em ingressar no programa.

A Secretaria de Habitação reforça que a inscrição é exclusiva para moradores de São Gonçalo. Para realizar o cadastro, é necessário que o Cadastro Único (CadÚnico) esteja atualizado e com endereço no município. Além disso, o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) regularizado e atualizado.

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A Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida é destinada a famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.200,00. Nesta modalidade, o programa oferece subsídios que podem chegar a até 95% do valor do imóvel.

Por meio do Portal Colabore+, os gonçalenses podem agendar a data e o horário para atendimento presencial com servidores da Secretaria de Habitação. No dia marcado, os interessados deverão apresentar a documentação necessária para efetivar a inscrição.

A Prefeitura também destaca a importância de que os cidadãos compareçam ao atendimento no horário agendado. Caso não possam comparecer, é fundamental que realizem o cancelamento do agendamento pelo sistema, permitindo que outra pessoa tenha a oportunidade de utilizar a vaga disponível.

A Secretaria de Habitação está localizada na Avenida Presidente Kennedy, nº 425, sala 145, no Centro de São Gonçalo.

Tags:

minha casa minha vida São Gonçalo

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