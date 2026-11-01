Em Itaboraí, Finados será celebrado com missas, culto e homenagens no Cemitério Parque da Paz

Entre os destaques do dia comemorativo está a Árvore da Saudade, espaço simbólico em que os visitantes poderão deixar registradas mensagens dedicadas aos entes queridos. - Foto: Divulgação

Entre os destaques do dia comemorativo está a Árvore da Saudade, espaço simbólico em que os visitantes poderão deixar registradas mensagens dedicadas aos entes queridos. - Foto: Divulgação

O Cemitério Parque da Paz, em Itaboraí, terá ações especiais no Dia de Finados, em 2 de novembro (segunda-feira), com missas, culto, aferição de pressão arterial, distribuição de rosas, revoada de balões e homenagens na Árvore da Saudade. Promovida pelo grupo OAF Assistencial, a programação terá início às 7h e os portões permanecerão abertos até às 17h. Cerca de quatro mil visitantes são esperados para prestarem suas homenagens aos entes queridos.

A programação será aberta com o “Terço de São Jorge”, às 8h, seguido pela Santa Missa celebrada pelo padre João Paulo, às 9h. Na sequência, às 12h30, será realizado um culto com o pastor Izael, da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras. Após as manifestações religiosas, os visitantes receberão rosas e vão participar da tradicional revoada de balões, incluindo um em formato de terço.

Entre os destaques do dia comemorativo está a Árvore da Saudade, espaço simbólico em que os visitantes poderão deixar registradas mensagens dedicadas aos entes queridos. O local contará também com um cenário preparado para que familiares e amigos registrem a visita.

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“Sabemos que o Dia de Finados é uma data muito significativa para as famílias, marcada pela saudade, pelas lembranças e homenagens a quem amamos. Por isso, preparamos o cemitério para receber os visitantes com acolhimento, respeito e cuidado, oferecendo um ambiente de fé e conforto para que cada um possa vivenciar esse momento de acordo com suas crenças e manter viva a memória de seus entes queridos”, destaca Karla Monielly Belchior, CEO do Cemitério Parque da Paz.

A programação será aberta com o “Terço de São Jorge”, às 8h, seguido pela Santa Missa celebrada pelo padre João Paulo, às 9h | Foto: Divulgação

A executiva destacou que o cuidado com a saúde também é um fator importante da programação. Por isso, terá à disposição dos visitantes um ponto para a aferição de pressão arterial.

“Queremos oferecer aos nossos visitantes a oportunidade de cuidar do bem-estar e valorizar a vida. Pequenos gestos, como aferir a pressão arterial, são importantes para a prevenção de doenças”, destaca Karla.

Serviço:

Dia de Finados 2026.

Cemitério Parque da Paz Itaboraí. Rua Marcílio Dias, s/nº, Itaboraí (RJ).

Horário: Das 7h às 17h.

Programação:

7h – Abertura dos portões e início das atividades

8h – Terço com os Amigos do Terço de São Jorge

9h – Santa Missa celebrada pelo padre João Paulo

12h30 – Culto com o pastor Izael, da Primeira Igreja Batista de Venda das Pedras

15h – Santa Missa celebrada pelo padre João Paulo