Ator e diretor teatral Matheus Sabbá morre aos 30 anos

Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) - Foto: Divulgação / Redes Sociais

Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) - Foto: Divulgação / Redes Sociais

O ator e diretor teatral Matheus Sabbá morreu na quarta-feira (28), aos 30 anos. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. A causa não foi divulgada.

Entre os projetos que marcaram sua carreira está o musical "A Caixa Mágica do Natal", que dirigiu e que recebeu reconhecimento no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Matheus também chegou às telas do cinema, com uma participação no longa "O Último Azul" (2024), protagonizado por Rodrigo Santoro.

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Nos palcos, o artista esteve envolvido em produções de diferentes eventos e instituições, como o Festival Amazonas de Ópera, o Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc), o Theatro Municipal de São Paulo e o Theatro São Pedro.

Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Após a confirmação da morte, a Secretaria de Cultura e o Femusc prestaram homenagens ao profissional e destacaram sua contribuição para as artes cênicas.

O artista será sepultado em Manaus. A família ainda não informou o horário e o local da cerimônia.