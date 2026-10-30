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Ator e diretor teatral Matheus Sabbá morre aos 30 anos

Artista amazonense participou de festivais de ópera e música e também atuou no filme “O Último Azul”, com Rodrigo Santoro

relogio min de leitura | Redação
Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA)
Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) -

O ator e diretor teatral Matheus Sabbá morreu na quarta-feira (28), aos 30 anos. A morte foi confirmada nesta quinta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. A causa não foi divulgada.

Entre os projetos que marcaram sua carreira está o musical "A Caixa Mágica do Natal", que dirigiu e que recebeu reconhecimento no Cenym e no Prêmio Brasil Musical. Matheus também chegou às telas do cinema, com uma participação no longa "O Último Azul" (2024), protagonizado por Rodrigo Santoro.

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Nos palcos, o artista esteve envolvido em produções de diferentes eventos e instituições, como o Festival Amazonas de Ópera, o Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc), o Theatro Municipal de São Paulo e o Theatro São Pedro.

Natural do Amazonas, Matheus era formado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Após a confirmação da morte, a Secretaria de Cultura e o Femusc prestaram homenagens ao profissional e destacaram sua contribuição para as artes cênicas.

O artista será sepultado em Manaus. A família ainda não informou o horário e o local da cerimônia.

Tags:

Artes cênicas cultura brasileira homenagens Matheus Sabbá Natal teatro

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