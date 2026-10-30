Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão por dívida de IPTU

A Justiça do Rio determinou a penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio determinou a penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade - Foto: Reprodução

A Justiça do Rio determinou a penhora de um imóvel do humorista Renato Aragão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da cidade. A medida foi tomada em uma ação de cobrança de R$ 676 mil em IPTU não pago entre 2021 e 2023.

Na decisão, a Justiça aponta que Renato Aragão foi notificado sobre a dívida, mas não efetuou o pagamento. Com isso, foi determinado o prosseguimento da execução fiscal com a penhora do imóvel. O despacho também determina que a partir da intimação, ele terá 30 dias para apresentar defesa e contestar a cobrança na Justiça.

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De acordo com informações do jornal O Globo, a mansão está avaliada em R$ 18 milhões e possui cerca de 3 mil metros quadrados de área construída.

Em nota, a assessoria do humorista informou que a situação está sendo acompanhada por advogados e que serão tomadas as medidas necessárias para regularizar a dívida.