Prova de Vida Digital: prazo para aposentados e pensionistas do Rioprevidência nascidos em outubro acaba em 2 de novembro

A Prova de Vida Digital é realizada no aplicativo oficial Gov.br, por biometria facial - Foto: Divulgação/Rio Previdência

A Prova de Vida Digital é realizada no aplicativo oficial Gov.br, por biometria facial - Foto: Divulgação/Rio Previdência

Atenção, aposentados e pensionistas do Rioprevidência, nascidos no mês de outubro. Termina no dia 2 de novembro, próxima segunda-feira, o prazo para a realização da Prova de Vida Digital 2026/2027 para este grupo. De acordo com último balanço, dos cerca de 18 mil segurados que devem fazer o procedimento neste mês, 8.889 ainda não cumpriram com a obrigação.

Foram registradas 8.895 (49,85%) comprovações, além de 150 óbitos. O Rioprevidência alerta que a não realização da Prova de Vida Digital pode levar à suspensão do pagamento do benefício até que a situação seja regularizada. Nos próximos dias, uma lista dos ausentes será publicada no Diário Oficial do Estado.

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Para nascidos em novembro, começa na terça-feira

Começa na próxima terça-feira (03/11) e vai até o dia 30 de novembro, o prazo para a Prova de Vida Digital 2026/2027 para 16.807 aposentados e pensionistas civis (12.167) e militares (4.640), com aniversário em novembro.

A Prova de Vida Digital é realizada no aplicativo oficial Gov.br, por biometria facial. Ao realizar o reconhecimento facial, o aplicativo comprova que você está vivo e envia essa informação para o órgão que paga seus benefícios.

Para validação biométrica e conclusão do processo, é indispensável que o beneficiário possua conta com nível de segurança Prata ou Ouro.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o Rioprevidência ressalta que todos os 15 postos e agências da autarquia estão com reforço de funcionários preparados para eventuais esclarecimentos | Foto: Divulgação

Confira o passo a passo:

1. Baixe e acesse o aplicativo gov.br;

2. Caso ainda não possua sua conta gov.br, crie uma;

3. Após logar no aplicativo, na tela inicial, em "Serviços", clique em "Prova de vida";

4. Na tela "Histórico de Prova de vida", selecione a "Prova de vida pendente";

5. Na tela "Autorização", clique em "Autorizar";

6. Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial;

7. Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em "OK";

8. Na tela de Autorização, o status da sua Prova de Vida mudará para "Autorizado";

9. Faça o acompanhamento da Prova de Vida pelo site do seu órgão pagador.

Em caso de dúvidas ou dificuldades, o Rioprevidência ressalta que todos os 15 postos e agências da autarquia estão com reforço de funcionários preparados para eventuais esclarecimentos sobre como proceder para a Prova de Vida Digital Anual.

É possível ainda entrar em contato com o serviço de atendimento da autarquia por meio do site https://www.rj.gov.br/rioprevidencia/.