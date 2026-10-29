Governo do Estado do Rio anuncia ampliação da Patrulha Maria da Penha durante a formatura de 388 soldados

Solenidade de formatura de 388 novos soldados da Polícia Militar foi realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Jardim Sulacap - Foto: Divulgação

Solenidade de formatura de 388 novos soldados da Polícia Militar foi realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Jardim Sulacap - Foto: Divulgação

O Governo do Estado anunciou, nesta quinta-feira (29/10), a ampliação da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, programa da Polícia Militar voltado à proteção de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O anúncio foi feito durante a solenidade de formatura de 388 novos soldados da Polícia Militar, realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. Os agentes formados passam a integrar o efetivo da corporação como parte do processo de recomposição do quadro de policiais militares.

Com o reforço de 24 policiais militares e a entrega de seis novas viaturas blindadas, o número de equipes especializadas da Patrulha Maria da Penha passará de 50 para 56, ampliando a capacidade de atendimento e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas em diferentes regiões do estado.

"Estamos ampliando a Patrulha Maria da Penha com seis novas viaturas, todas blindadas, destinadas às unidades onde identificamos maior necessidade de reforço. Já iniciamos um planejamento para que, no ano que vem, possamos ampliar ainda mais esse trabalho", destacou o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

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As novas equipes serão destinadas a áreas atendidas pelo 10º BPM (Barra do Piraí), 20º BPM (Mesquita), 38º BPM (Três Rios), 39º BPM (Belford Roxo) e 41º BPM (Irajá). A região de Itaguaí, sob responsabilidade da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar, também passará a contar com o serviço pela primeira vez, reduzindo a demanda sobre a equipe do 24º BPM (Queimados).

Segundo a Polícia Militar, as seis áreas contempladas concentram 42% das mulheres assistidas pelo programa em todo o estado, o equivalente a 23.423 pessoas. O reforço permitirá intensificar as visitas de acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas.

Entre as localidades com maior número de mulheres assistidas, Nova Iguaçu lidera o levantamento estadual, com cerca de quatro mil atendidas. Na sequência aparecem Barra do Piraí, com 1.874; Três Rios, com 1.640; Belford Roxo, com 1.280; e Irajá, com 1.036.

As novas equipes serão destinadas a áreas atendidas pelo 10º BPM (Barra do Piraí), 20º BPM (Mesquita), 38º BPM (Três Rios), 39º BPM (Belford Roxo) e 41º BPM (Irajá) | Foto: Divulgação

Os policiais que integram a Patrulha Maria da Penha atuam de forma voluntária e recebem capacitação específica sobre legislação de gênero, direitos das mulheres, articulação com instituições parceiras e gerenciamento de riscos em situações de violência doméstica e familiar.

Em sete anos de atuação, o programa já acompanhou mais de 135 mil mulheres com medidas protetivas e realizou mais de mil prisões. A iniciativa busca fortalecer a prevenção à violência doméstica por meio do acompanhamento das vítimas e da atuação de proximidade da Polícia Militar.

Nova turma de policiais está em curso

Os 388 formandos são do concurso público realizado entre 2023 e 2024, que selecionou quatro mil candidatos. Além dos policiais formados nesta quinta-feira, outras duas turmas, com 500 alunos cada, estão realizando o Curso de Formação de Praças. Uma terceira turma, com previsão de 690 alunos, deverá ingressar na formação em janeiro de 2027.

Durante a cerimônia, o secretário Sylvio Guerra ressaltou a responsabilidade dos novos integrantes da corporação e a importância de uma atuação pautada pelo respeito à população, à legislação e à preservação da vida.