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Biblioteca Parque Estadual inaugura exposição inspirada no universo da Turma da Mônica

Exposição imersiva reúne cenários inspirados nos personagens de Mauricio de Sousa e convida crianças e adultos a reviver histórias da Turma da Mônica

relogio min de leitura | Redação
A Biblioteca Parque Estadual fica no Centro do Rio de Janeiro
A Biblioteca Parque Estadual fica no Centro do Rio de Janeiro -

A Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, abriu as portas nesta quarta-feira (28) para a exposição “Casa da Mônica”, que convida o público a mergulhar no universo criado por Mauricio de Sousa. A mostra chega ao Rio de Janeiro após passar por São Paulo, Porto Alegre e Brasília e transforma cenários conhecidos dos quadrinhos em uma experiência inesquecível para os fãs da Turma da Mônica. Gratuita, a exposição fica disponível para visitação de segunda-feira a sexta-feira até o dia 22 de dezembro, mediante retirada de ingressos pela plataforma Sympla.

Realizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e pela empresa Ydreams Global, a mostra transforma o universo dos quadrinhos em uma experiência interativa, na qual os visitantes podem explorar cenários inspirados nas histórias da Turma da Mônica e participar de atividades lúdicas ao longo do percurso.

"Receber a exposição Casa da Mônica na Biblioteca Parque Estadual é uma oportunidade de aproximar o público da leitura de forma lúdica e interativa, valorizando personagens que fazem parte da história de tantas gerações, apresentando-os para novos leitores e leitoras do nosso estado", destaca Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Imagem ilustrativa da imagem Biblioteca Parque Estadual inaugura exposição inspirada no universo da Turma da Mônica

Durante a visita, o público pode explorar ambientes inspirados no Bairro do Limoeiro, como a fachada da Casa da Mônica, a cozinha da Magali, o banheiro do Cascão, a garagem do Cebolinha e o estúdio de Mauricio de Sousa. A exposição também conta com atrações interativas, como sofá pula-pula, álbum de fotos, jogos, espaço com piscina de bolinhas e até passagem secreta.

Experiência para todas as idades

Para além dos cenários e das atividades, a exposição também propõe um encontro entre gerações que cresceram acompanhando as aventuras da Turma da Mônica e crianças que estão descobrindo esses personagens agora.

"Desde que me conheço por gente, eu leio as histórias da Turma da Mônica. É algo que fez parte da minha vida, na infância, com os livros e agora com as exposições. Mostro os gibis para o meu filho, que não nasceu no Brasil, desde que ele tem 3 anos de idade e quando ele soube que íamos visitar o país, voltou a pegar as revistas. Para mim, fazer essa introdução com ele foi um movimento muito interessante, podemos ver que o Mauricio de Sousa consegue dialogar com uma geração inteira e novas gerações de leitores do gibis da turma da Mônica. A Casa está linda, muito bem pensada. Achei interessante a mistura da tecnologia interativa com a linguagem dos gibis, que é tão antiga… eu super recomendo, meu filho gostou tanto que não queria ir embora! Ele queria voltar para ver a casinha de novo e, quando a equipe de produção deixou a gente entrar mais uma vez, ficou ainda mais feliz", conta a visitante Célia Ishikiriyama.

Imagem ilustrativa da imagem Biblioteca Parque Estadual inaugura exposição inspirada no universo da Turma da Mônica

Muitas famílias visitaram a exposição e o encontro de gerações marcou o primeiro dia da "Casa da Mônica" na Biblioteca Parque. "A experiência foi maravilhosa, minha parte favorita foi o quarto da Mônica! Vim trazer minha filha, de três anos, e deu para ver o quanto ela se divertiu. Eu acompanhava a Turma da Mônica quando era criança e, hoje, pude trazer minha filha para conhecer também. Percebi que ela conseguiu se divertir bastante”, conclui a visitante Jane Santos.

Tags:

biblioteca parque estadual Casa da Mônica cultura e leitura exposição interativa Maurício de Sousa turma da mônica

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