Brasileiros ampliam compras em supermercados após restrições às bets, aponta ABRAS

A ABRAS acredita que a medida provisória vem contribuindo para o aumento do consumo do povo brasileiro - Foto: Agência Brasil

A ABRAS acredita que a medida provisória vem contribuindo para o aumento do consumo do povo brasileiro - Foto: Agência Brasil

O consumo no varejo alimentar brasileiro cresceu a partir das proibições das casas de apostas, isso fez com que o consumo em supermercados, atacarejos e mercearias, subissem em 6,5% após a medida provisória, diz a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS).

A ABRAS acredita que a medida provisória vem contribuindo para o aumento do consumo do povo brasileiro, aumentando a procura pelos itens como Arroz, Óleo, Macarrão e Café.

A alta começou na semana dos dias 5 a 11 de outubro, aumentando em 6,5% comparado ao ano passado. Os resultados obtidos por todo o país, a Região Sul e as regiões entre Minas Gerais, Espírito Santo e o interior do Rio tiveram aumento de 10,6%, já o Nordeste teve 6,5%, o Interior de São Paulo 5,6%, a grande parte do Rio de Janeiro 4%, região Centro-Oeste 3,6%, e a Grande São Paulo 1,2%.

Leia também:

Antes e depois do diagnóstico de câncer de mama: Conheça as leis que ajudam mulheres a receberem tratamento



Niterói está entre as cidades com mais colisões em postes da Enel Rio

Já na semana seguinte, dos dias 12 a 18 de outubro houve alta de 6,3%, mantendo o aumento em relação ao ano anterior, O Sul foi o único que se manteve no topo, com 9%. Em seguida vieram as regiões de MG, ES e o interior do RJ com 7,1%. A grande parte do RJ teve 6% e a grande São Paulo teve um aumento no ritmo de compras e passou a ter 5,5%, o Nordeste teve 4,5% e o Centro-Oeste finalizou a lista com 3,5%.

Isso coincidiu com a diminuição das movimentações bancárias, dados mostram que o Banco Central obteve uma queda de 10% após às proibição das bets.