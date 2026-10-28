Niterói está entre as cidades com mais colisões em postes da Enel Rio

Niterói está entre os municípios com maior número de colisões em postes da Enel Rio e também figura na lista das cidades com mais clientes afetados por esse tipo de acidente. Os dados foram divulgados pela concessionária de energia, que registrou 92 ocorrências em sua área de concessão no terceiro trimestre de 2026.

Entre julho e setembro, as colisões atingiram quase 60 mil clientes nos 66 municípios atendidos pela empresa. No acumulado de janeiro a setembro, foram quase 280 batidas em postes, com impacto no fornecimento de energia para aproximadamente 120 mil clientes.

Além de Niterói, Campos dos Goytacazes, Macaé, Cantagalo e Maricá concentraram o maior número de colisões em postes da concessionária no terceiro trimestre. Juntas, as cinco cidades contabilizaram 56 ocorrências, o equivalente a cerca de 61% dos 92 acidentes registrados no período.

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Niterói também aparece entre os municípios com maior número de unidades consumidoras afetadas por essas colisões, ao lado de Maricá, Petrópolis, São Gonçalo e Araruama. Nas cinco cidades, quase 50 mil clientes ficaram sem energia em decorrência dos acidentes.

Reparos podem levar cerca de oito horas

Segundo a Enel Rio, a substituição ou o conserto de um poste danificado leva, em média, aproximadamente oito horas. O prazo pode ser maior em situações mais graves, especialmente quando é necessário aguardar a liberação da área pela perícia ou substituir toda a rede elétrica instalada no local.

Além do risco para motoristas e pedestres, os acidentes podem provocar interrupções no fornecimento de energia para moradores e estabelecimentos comerciais.

Quem paga pelos danos?

Quando um veículo atinge um poste, a concessionária deve ser comunicada para providenciar os reparos. A empresa informa que encaminha equipes ao local para avaliar os danos e realizar os serviços necessários no equipamento e na rede elétrica afetada.

De acordo com a Enel Rio, os custos operacionais relacionados à ocorrência, desde o primeiro atendimento até o conserto ou a substituição do poste e da rede elétrica, podem ser cobrados do proprietário do veículo. Para isso, as informações sobre a placa e os registros fotográficos do acidente são encaminhados ao setor jurídico da companhia.