Avião com Flávio Bolsonaro pousa em aeroporto de Miami, nos Estados Unidos

O avião que transportava o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a esposa e as duas filhas pousou nos Estados Unidos nesta quarta-feira (28), após uma viagem que passou pela Argentina e pelo Equador. A chegada ocorreu às 10h24, no horário de Brasília, no aeroporto Miami-Opa Locka Executive Airport (OPF), em Miami.

A viagem aconteceu após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar que Flávio entregasse seus passaportes comum e diplomático à Polícia Federal (PF) em até 24 horas, além de proibi-lo de deixar o Brasil. O prazo terminou sem que os documentos fossem entregues, e a PF informou o cancelamento dos mesmos.

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De acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, Flávio e a família entraram na Argentina na noite de terça-feira (27), pela fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo o governo argentino, cerca de 40 minutos depois, embarcaram em um voo particular com destino a Guayaquil, no Equador, onde o avião fez uma parada para abastecer antes de seguir para Miami, na Flórida.

A rota do avião que transportou o senador e a família foi a mais acompanhada no site de monitoramento de aviões Flight Radar. Por volta das 09h50, pouco antes de pousar, mais de 50 mil pessoas assistiam.

A ida aos Estados Unidos ocorreu após a derrota de Flávio na eleição presidencial de domingo (25). O governo americano informou que concederia vistos ao senador e aos familiares, autorizando a entrada e a permanência deles no país.