Águas do Rio realiza 20 melhorias no abastecimento durante parada programada do Sistema Imunana-Laranjal

Um conjunto de 20 melhorias na infraestrutura de abastecimento de São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foi realizado pela Águas do Rio, concessionária da Aegea, durante a parada programada do Sistema Imunana-Laranjal, nesta terça-feira (27/10). As intervenções fazem parte do planejamento preventivo da concessionária para o verão, período de maior consumo de água, e buscam ampliar a eficiência operacional e a regularidade do fornecimento.

Em São Gonçalo, um dos destaques foi a instalação de seis novas válvulas no Booster Marques Maneta, responsável pelo abastecimento de 18 bairros. Os equipamentos permitirão futuras manutenções nos conjuntos de bombeamento sem a necessidade de interromper toda a unidade, reduzindo os impactos para a população. A concessionária também realizou melhorias em diferentes pontos da rede de distribuição.

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Em Itaboraí, foi instalada uma válvula com acionamento remoto na saída do reservatório de Manilha, que poderá ser operada em tempo real pelo Centro de Operações Integradas (COI) da Águas do Rio, proporcionando mais agilidade e eficiência na distribuição de água. Já para Maricá, as intervenções contemplaram a infraestrutura responsável pelo abastecimento dos distritos de Inoã e Itaipuaçu, visando maior regularidade no fornecimento.

“Aproveitamos essa paralisação programada para realizar melhorias estratégicas em diferentes regiões do Leste Fluminense, fortalecendo nossa infraestrutura para o verão, quando o consumo de água aumenta. São intervenções que ampliam a confiabilidade operacional e contribuem para um fornecimento mais regular à população”, destaca o diretor executivo da Águas do Rio, Malcom Bispo.

Abastecimento em normalização gradativa

A Cedae concluiu, às 4h desta quarta-feira (28/10), a manutenção anual preventiva do Sistema Imunana-Laranjal, sob sua gestão. A produção de água foi retomada gradativamente e atingiu 100% da capacidade às 8h30, dando início ao processo de normalização do abastecimento nas áreas atendidas pela Águas do Rio em São Gonçalo, Itaboraí, nos distritos de Inoã e Itaipuaçu, em Maricá, e na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

A previsão é de regularização do fornecimento em até 72 horas, podendo levar mais tempo em regiões elevadas, pontas de rede e locais onde forem registradas ocorrências durante esse período. Após uma paralisação prolongada, é necessário recuperar os níveis dos reservatórios e a pressão nas tubulações para que a água volte a chegar aos imóveis.

A concessionária orienta os clientes a utilizarem a água armazenada em cisternas e caixas d'água apenas para atividades essenciais, adiando tarefas de maior consumo até a normalização. O abastecimento emergencial por caminhões-pipa será priorizado para hospitais e unidades de urgência e emergência.

A Águas do Rio segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível 24 horas para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.