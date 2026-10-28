Cedae conclui manutenção no Sistema Imunana-Laranjal

As intervenções começaram às 4h da manhã de terça-feira (27/10), com a interrupção da captação de água para tratamento - Foto: Divulgação

As intervenções começaram às 4h da manhã de terça-feira (27/10), com a interrupção da captação de água para tratamento - Foto: Divulgação

A Cedae concluiu, às 4h desta quarta-feira (28/10), a manutenção preventiva anual do Sistema Imunana-Laranjal. A produção de água foi retomada em seguida, de forma gradual, e a previsão é que se normalize até as 8h30. As concessionárias Águas do Rio e Águas de Niterói podem informar sobre o abastecimento em suas respectivas áreas de atuação.

As intervenções começaram às 4h da manhã de terça-feira (27/10), com a interrupção da captação de água para tratamento. Ao longo do dia, equipes de técnicos da Companhia realizaram mais de 40 ações como inspeção, limpeza e manutenção de equipamentos e estruturas do sistema, incluindo áreas que ficam submersas e não podem ser acessadas durante o período de operação.

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A paralisação também permitiu a instalação de macromedidor, equipamento capaz de medir com precisão o volume de água fornecido para as concessionárias, além de proporcionar um melhor controle de perdas.

A manutenção preventiva é feita anualmente em data próxima ao início do verão, para que o sistema chegue à estação - que registra o maior consumo de água do ano - nas melhores condições possíveis. O objetivo é garantir a operação contínua durante todo o período, reduzindo o risco de paralisação ou redução da produção para manutenções emergenciais.