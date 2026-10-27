Carro desgovernado sai da pista e quase cai em um canal na RJ-106, em São Gonçalo

Carro fica pendurado em vegetação e quase caí em canal na RJ-106 - Foto: Reprodução - Vídeo

Carro fica pendurado em vegetação e quase caí em canal na RJ-106 - Foto: Reprodução - Vídeo

Um motorista perdeu o controle do carro e saiu da pista, ficando pendurado entre a via e um canal às margens da RJ-106, próximo ao bairro Rio do Ouro, em São Gonçalo. O acidente impressionou pedestres e motoristas na manhã desta terça-feira (27), na pista sentido Maricá.

Testemunhas relataram que o motorista teria perdido o controle do veículo. Porém, ainda não se sabe as causas.

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Equipes do Corpo de Bombeiros não foram acionadas para atender o acidente. Além disso, ainda não há informações sobre feridos.





Vídeo mostra carro fora da pista Reprodução

Autor: Reprodução

Pedestres que passaram pelo local registraram em fotos e vídeos o veículo pendurado.