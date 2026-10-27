Flamengo vence Atlético-MG por 3 a 2 no Maracanã e retoma liderança do Brasileirão

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 2 na noite desta segunda-feira (26), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em uma partida movimentada, o Rubro-Negro garantiu os três pontos com um gol de pênalti de Jorge Carrascal nos acréscimos e voltou à liderança da competição.

Com o resultado, a equipe comandada por Leonardo Jardim chegou aos 70 pontos, ultrapassou o Palmeiras, que soma 69, e segue firme na disputa pelo título nacional. O Atlético-MG, por sua vez, permaneceu com 50 pontos.

Empurrado pela torcida no Maracanã, o Flamengo começou pressionando, mas foi o time mineiro que abriu o marcador. Aos seis minutos do primeiro tempo, Bernard aproveitou uma jogada de contra-ataque para colocar o Atlético-MG em vantagem.

Mesmo após sofrer o gol, o time carioca manteve a pressão ofensiva e conseguiu buscar a virada ainda antes do intervalo.

Aos 34 minutos, Gonzalo Plata deixou tudo igual. Pouco depois, aos 41, Giorgian de Arrascaeta aproveitou uma oportunidade dentro da área e marcou o segundo gol rubro-negro, levando o Flamengo para o vestiário com a vantagem de 2 a 1.

Renan Lodi empata na segunda etapa

Na volta do intervalo, o Flamengo continuou buscando o ataque, mas encontrou dificuldades para transformar o volume ofensivo em gols.

Aos 14 minutos do segundo tempo, Renan Lodi acertou uma finalização de primeira e voltou a empatar a partida para o Atlético-MG, deixando o placar em 2 a 2.

Com a igualdade, o confronto ganhou ainda mais tensão. O Flamengo intensificou a pressão em busca da vitória, enquanto a equipe mineira tentava segurar o resultado e explorar os espaços deixados pelo adversário.

Carrascal decide nos acréscimos

Quando o empate parecia definido, o Flamengo conseguiu a oportunidade que precisava para garantir a vitória. Já nos acréscimos, Léo Pereira sofreu um pênalti após disputa com Renan Lodi dentro da área.

Jorge Carrascal foi para a cobrança e converteu, garantindo o triunfo rubro-negro por 3 a 2.

Na próxima rodada, o Flamengo terá pela frente o Vasco, na quinta-feira (29), em mais um compromisso decisivo na luta pelo título. Já o Atlético-MG enfrentará o Cruzeiro, também na quinta, em clássico válido pelo Brasileirão.