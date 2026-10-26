3ª edição do livro ‘Mosaico Riostrense’ será lançada no próximo dia 05/11

O terceiro volume, segundo a professora Vânia Noeli, é a finalização de um trabalho de três anos que fez um mapeamento de importantes questões sobre a realidade local e regional - Foto: Divulgação

O terceiro volume, segundo a professora Vânia Noeli, é a finalização de um trabalho de três anos que fez um mapeamento de importantes questões sobre a realidade local e regional - Foto: Divulgação

Completando uma trilogia de sucesso, será lançada no próximo dia 05/11, a terceira edição do livro “Mosaico Riostrense – Economia, sociedade e cultura de Rio das Ostras e região”. O evento acontecerá no auditório da Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc), a partir das 15h30min, e contará com as presenças de autores participantes da coletânea, que é organizada pela professora de Serviço Social da Uff, Vânia Noeli Ferreira de Assunção. Contará, ainda, com o lançamento do minidocumentário “Permanência: Memórias do Mosaico Riostrense”, de José Vitor e Júlia Maria. A Froc fica na Rua Cristóvão Barcelos, 109 – Boca da Barra – Rio das Ostras.

O terceiro volume, segundo a professora Vânia Noeli, é a finalização de um trabalho de três anos que fez um mapeamento de importantes questões sobre a realidade local e regional, unindo militantes, pesquisadores, estudantes, moradores e cidadãos interessados em geral. “A cidade conta agora com um material rico que pode contribuir para pensar as temáticas candentes da sua vida social, ambiental e cultural”, acrescenta ela.

A obra é prefaciada por Ranieri Carli (graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), docente do curso de Serviço Social da Uff – campus Rio das Ostras e autor do livro “O método em Marx: a verdade e a essência da matéria”). O “Mosaico” contém 17 artigos de diferentes autores, além de entrevistas, em um total de 484 páginas. É editado pela Home “Editora” com versão também em PDF que será disponibilizada oportunamente na Internet. Os exemplares físicos poderão ser obtidos por R$ 85,00, cada. A trilogia foi iniciada em 2024. A segunda edição, saiu em 2025.

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A Opinião do Prefaciador

Conforme destaca o prefaciador, no livro “estão todas as contradições essenciais que movem uma região em seu rápido trânsito da condição de área rural para o avanço vertiginoso e descomedido da vida urbana; a cidade vive tais contradições. Deve-se saudar a iniciativa da coletânea em capturar as particularidades históricas de uma região como a nossa”.

“Isso é produzido pela obra sem perder jamais a imprescindível perspectiva da totalidade, o que implica posicionar Rio das Ostras no interior de uma nação como a brasileira, cuja modernidade é fruto de um capitalismo dependente, de tipo periférico, subalterno às nações de capitalismo central, além de estar estabelecida geograficamente num espaço pleno de riquezas e belezas naturais, algo que orienta um modelo específico de exploração capitalista que se baseia na extração de seus recursos, no turismo predatório etc”, ressalta Ranieri.

“Ao capturar as particularidades historicamente situadas na região, a coletânea se aproxima intimamente daquilo que Marx nomeou de “rica totalidade de muitas determinações e relações”, sendo este o fim último da teoria social”, continua ele.

Ele chama a atenção, ainda, para o subtítulo: “ele nos recorda que o livro busca mapear a economia, a sociedade e a cultura das cidades observadas. De fato, a realidade de Rio das Ostras e região é o ponto convergente que faz com que a multiplicidade de estudos ganhe a sua necessária aderência. Saltam aos olhos dos habitantes da cidade as grandes questões que são enfrentadas pelo “mosaico”: o crescimento desenfreado da área urbana, graças fundamentalmente à indústria do petróleo, com as mazelas naturais e sociais típicas de uma circunstância dessa espécie (que se verificam em especial nos bairros operários que crescem de tamanho na mesma proporção) experimentadas com peso pelos grupos subalternizados numa sociedade de classes, como, por exemplo, negros e mulheres da classe trabalhadora”, acrescenta.

Os Artigos e seus Autores

“Um olhar histórico e geográfico sobre a produção do espaço urbano de Rio das Ostras” (Cristiane Passos de Mattos); “A necessidade de revisão do Plano Diretor do município de Rio das Ostras e os objetivos da política de urbanização e uso do solo” (Verônica Alves dos Santos); “Rio das Ostras, município costeiro” (Hugo Zecchin); “A implantação da política de assistência social no município de Rio das Ostras (2010-14) sob a perspectiva de assistentes sociais (Juan Retana Jimenez, Fayola Riscado e Lidiane Souza); “Os ‘bêbados e a equilibrista – A política de assistência social em Rio das Ostras, seus dilemas e desafios” (Bruno Ferreira Teixeira); “Territórios de resistências – Ocupação e políticas públicas no assentamento Osvaldo de Oliveira em Macaé (Thalita Aparecida Gomes Ventura); “Conexão mulher internacional – De Rio das Ostras para o mundo” (Márcia Pena e Alexandra M. A. V. de La Torre).

E ainda: “Existe violência obstétrica no município de Rio das Ostras?” (Juliana Maria da Silva Maximiliano); “Da luta por direitos às políticas públicas –História do movimento LGBTQIAPN+ em Rio das Ostras (Gabrielle Gomes Ferreira e Eduardo da Silveira Ferreira); “A importância das mudanças no Plano Diretor para a Cultura e o Turismo em Rio das Ostras” (Evaldo Peclat Nascimento); “Viver como se não houvesse amanhã – Existência, história e desafios dos blocos de ruas do carnaval em Rio das Ostras” (Daniel Arruda Nascimento, Gabrielly Dias Gomes, Juliana Aguiar Santana Benevides e Maria Eduarda Reis do Valle Sá); “A importância da educação de jovens e adultos (EJA) e a análise dos dados dessa modalidade de ensino em Rio das Ostras na atualidade” (Luciano da Silva Barboza e Lucas Souza Sampaio de Castro) e “Arte, educação popular e consciência de classe – Contribuições do Centro de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) para a mobilização política da classe trabalhadora (Jeniffer Araújo de Oliveira).

E mais: “Tenha fé, porque até no lixão nasce flor – Trajetórias de Luta, memórias escrevivências do cursinho popular pré-vestibular social do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro) (Brenda Iolanda Silva do Nascimento e Guilhermina Luzia da Rocha); “Perfil socioeconômico dos estudantes de serviço social da UFF – Antigos e novos desafios para a formação profissional (Vânia Noeli Ferreira de Assunção, Letícia Barros Palma da Rosa, Clarice da Costa Carvalho e Patrícia Lizete da Silva); “História e memória do colégio municipal Professora América Abdalla – Novos aportes historiográficos” (Raimundo Helio Lopes e Luciano da Silva Barboza); “Mineiro-pau silva-jardinense para além da memória” (Hiara Olivera do Espirito Santo) e “Entrevistas” (Isabel Cristina Melo do Nascimento e Filipe Jorge Benjamim).