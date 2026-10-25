Detran RJ volta a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26) após o fim da greve dos servidores

Os postos do Detran RJ voltarão a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26) - Foto: Divulgação

Os postos do Detran RJ voltarão a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26) - Foto: Divulgação

Os postos do Detran RJ voltarão a funcionar normalmente a partir desta segunda-feira (26), com o fim da greve dos servidores. O órgão vai isentar de multa os proprietários que ultrapassaram o prazo de 30 dias para a transferência de veículos em razão da greve dos servidores.

A medida tem o objetivo de evitar impactos à população, e vale tanto quem já tinha agendamento marcado quanto para quem tentou agendar o serviço, mas não conseguiu devido à paralisação.

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“A atual gestão do Detran RJ, ao longo dos dias de paralisação, sempre esteve comprometida, com transparência e responsabilidade, com o diálogo permanente com os servidores. Adotamos ainda todas as medidas necessárias para mitigar os impactos da greve e manter o atendimento à população fluminense”, ressalta o presidente do Detran RJ, Carlos Eduardo Sarmento.

A paralisação, iniciada em 7 de outubro, foi suspensa na sexta-feira (23/10) pelo Sindicato dos Servidores do Detran RJ (Sindetran RJ).