Feito histórico: Lula é o primeiro candidato a virar o resultado no segundo turno presidencial desde 1989

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, realizado neste domingo (25), e conquistou a reeleição para a Presidência da República. Com 99,89% das seções eleitorais totalizadas, Lula recebeu 64.162.245 votos, o equivalente a 51,77% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro somou 59.784.442 votos, correspondentes a 48,23%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), atualizados às 21h30min36s.

O resultado representa uma virada histórica na disputa presidencial brasileira. Desde a redemocratização, em 1989, nenhum candidato que havia terminado o primeiro turno na segunda colocação tinha conseguido vencer a eleição na votação decisiva. Nas sete disputas anteriores realizadas em dois turnos, o candidato que liderou a primeira etapa também conquistou a Presidência. Com a vitória deste domingo, Lula rompe essa sequência histórica.

Diferença supera 4,3 milhões de votos

A diferença entre os candidatos foi de 4.377.803 votos, com vantagem para Lula. A disputa chegou ao segundo turno após Flávio Bolsonaro terminar a primeira votação à frente do atual presidente, com uma diferença de 1,87 ponto percentual, conforme os dados apresentados anteriormente na apuração.

A vitória de Lula confirma a preferência da maioria dos eleitores que escolheram um dos dois candidatos no segundo turno e garante a continuidade do governo petista por mais um mandato.

Comparecimento ultrapassa 128 milhões de eleitores

Os dados divulgados pelo TSE às 21h30 indicavam 128.095.934 votos contabilizados. O eleitorado apto era de 158.745.502 pessoas, das quais 30.455.250 não compareceram às urnas, o equivalente a 19,21% de abstenção.

Entre os votos registrados, 123.946.687 foram considerados válidos, representando 96,76% do total. Os votos em branco somaram 1.429.102, ou 1,12%, enquanto os votos nulos chegaram a 2.720.145, correspondentes a 2,12%.

Naquele momento, 498.692 das 499.248 seções eleitorais haviam sido totalizadas, restando 556 seções para a conclusão da apuração. Apesar da totalização ainda incompleta, o sistema do TSE já indicava a eleição matematicamente definida, com Lula declarado eleito.

Resultado muda o histórico das eleições brasileiras

A eleição de 2026 entra para a história por alterar uma sequência observada desde a primeira eleição presidencial direta após a redemocratização. Em 1989, Fernando Collor de Mello venceu Lula no segundo turno depois de liderar a primeira votação. O mesmo padrão se repetiu nas disputas presidenciais seguintes decididas em duas etapas, incluindo as vitórias de Lula em 2002, 2006 e 2022, além das eleições de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro.

Desta vez, Lula conseguiu reverter a vantagem do adversário e venceu a votação decisiva. O resultado encerra a disputa presidencial de 2026 com a continuidade do PT no Palácio do Planalto e abre uma nova etapa política para o país, marcada pelos desafios econômicos, sociais e institucionais do próximo mandato.