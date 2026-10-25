Homem morre em acidente de moto no Jockey, em SG
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó
min de leitura | Redação
Um homem de 26 anos morreu após se envolver em um acidente entre uma motocicleta e um automóvel, na manhã deste domingo (15), na Avenida do Contorno, no bairro Jockey Club.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes do Quartel do Colubandê chegaram ao local do acidente por volta das 7h15 e encontraram a vítima já sem vida.
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O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.