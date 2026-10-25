Colégios eleitorais tem manhã de tranquilidade em SG

Escola Municipal Alberto Torres, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Colubandê, registra dia tranquilo de votação - Foto: Caio Mota

Escola Municipal Alberto Torres, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Colubandê, registra dia tranquilo de votação - Foto: Caio Mota

O dia de votação do segundo turno, em São Gonçalo, está ocorrendo com tranquilidade neste domingo (25). Contudo, apesar de os locais de votação estarem tranquilos, o mesmo não ocorre em pontos de ônibus no Centro da cidade.

Eleitores que vão às urnas neste domingo não encontram tumulto, lotação ou longas filas nos colégios eleitorais do município. É o caso da Escola Municipal Alberto Torres, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, no bairro Colubandê, que registra fluxo tranquilo de eleitores.

Colégio eleitoral sem filas | Foto: Caio Mota

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A população sofre com a dificuldade de locomoção. Isso porque, apesar dos ônibus não cobrarem passagem no dia da eleição, os coletivos demoram para passar, e quando chegam, estão lotados, de acordo com os eleitores.

Na Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Gonçalo, na altura da entrada do Boaçu, foi registrada intensa movimentação de passageiros no ponto de ônibus.