Itaboraí participa de fórum regional sobre equidade étnico-racial e educação quilombola em Búzios

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), participou, nesta sexta-feira (23/10), do Fórum Regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ), realizado em Búzios, na Região dos Lagos. O encontro reuniu profissionais da educação e representantes de diversos municípios para promover o diálogo, a troca de experiências e o fortalecimento de práticas voltadas à equidade étnico-racial e à educação escolar quilombola.

A programação contou com rodas de conversa, oficinas e apresentações de experiências desenvolvidas por escolas municipais quilombolas, destacando práticas pedagógicas que valorizam a história, a cultura e os saberes das comunidades quilombolas no ambiente escolar.

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Entre os representantes de Itaboraí esteve o coordenador de Educação para as Relações Étnico-Raciais (CERER), Peter Rosa, que também atua como agente da PNEERQ. A participação contribui para o intercâmbio de conhecimentos e o fortalecimento de iniciativas voltadas à promoção de uma educação inclusiva, antirracista e comprometida com o respeito à diversidade.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a importância da participação em espaços de formação e troca de experiências para o aprimoramento das políticas educacionais do município.

“Participar de um fórum como esse é uma oportunidade de ampliar conhecimentos, conhecer experiências que estão dando certo em outros territórios e fortalecer o compromisso de Itaboraí com uma educação que respeite a diversidade e valorize a história e a identidade dos nossos estudantes. A equidade étnico-racial precisa estar presente nas práticas pedagógicas e no cotidiano das nossas escolas”, afirmou o secretário.