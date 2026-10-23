União de Maricá anuncia Neguinho da Beija-Flor como destaque do desfile de 2027 na Sapucaí

Com 15 títulos no Carnaval carioca, sambista virá na quarta alegoria da agremiação, que celebra a criação do Sambódromo - Foto: Divulgação

Com 15 títulos no Carnaval carioca, sambista virá na quarta alegoria da agremiação, que celebra a criação do Sambódromo - Foto: Divulgação

Com o apoio da Prefeitura de Maricá, a União de Maricá confirmou a participação de Neguinho da Beija-Flor no desfile da escola no Carnaval 2027. Maior vencedor da história da Sapucaí, com 15 títulos ao longo de quase cinco décadas de carreira, o artista virá como destaque principal da quarta alegoria da agremiação maricaense, que apresentará o enredo “Utopia Brasil: Darcy Ribeiro”, desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira.

Será a primeira vez que Neguinho desfilará no topo de um carro alegórico representando outra escola do Grupo Especial. A alegoria destacará a criação da Passarela do Samba, idealizada por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, prestando tributo aos grandes nomes que consolidaram o espetáculo das escolas de samba.

“É uma maravilha! Estou muito feliz com o convite da Maricá para vir, pela primeira vez, como destaque principal de um carro alegórico. Muito obrigado pelo convite e toda a felicidade do mundo para vocês. Espero estar à altura do Carnaval que a escola irá apresentar na Marquês de Sapucaí. Tenho certeza de que será lindo”, celebrou Neguinho.

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O carnavalesco Edson Pereira destacou que a presença do cantor simboliza a própria essência da homenagem e o reconhecimento a um patrimônio vivo da cultura popular.

“Neguinho é um patrimônio da nossa festa. São quase cinco décadas de uma trajetória vitoriosa e de uma identificação muito forte com a Sapucaí. Não poderia haver nome melhor para estar nessa alegoria, que celebra justamente a construção do Sambódromo e o olhar visionário de Darcy Ribeiro, que compreendeu a grandeza das escolas de samba. Ter o Neguinho conosco torna esse momento ainda mais especial”, ressaltou Edson.

Campeã da Série Ouro em 2026, a União de Maricá abrirá os desfiles do Grupo Especial no domingo de Carnaval, 7 de fevereiro de 2027. O enredo homenageará as diversas facetas de Darcy Ribeiro como educador, antropólogo e homem público, ressaltando seus ideais de um país mais justo, plural e orgulhoso de suas raízes.