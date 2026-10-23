Carro de passeio pega fogo e 'dá nó' no trânsito na Ponte Rio-Niterói (vídeo)

Por causa da interdição, o fluxo de veículos ficou parcialmente interrompido, provocando grandes retenções nos dois sentidos - Foto: Divulgação

Por causa da interdição, o fluxo de veículos ficou parcialmente interrompido, provocando grandes retenções nos dois sentidos - Foto: Divulgação

O incêndio em um carro de passeio na ponte Rio-Niterói, na pista em sentido Niterói, assustou motoristas e provocou engarrafamentos, na tarde dessa sexta-feira (23). Para apagar as chamas, equipes da área operacional da Concessionária Ecoponte precisaram interditar parcialmente a pista lateral esquerda de tráfego, onde o veículo se incendiou. Não houve feridos no incêndio.

Por causa da interdição, o fluxo de veículos ficou parcialmente interrompido, provocando grandes retenções nos dois sentidos, desde o trecho onde o carro se incendiou, no quilômetro 324, na altura do Mocanguê. Para atendimento da ocorrência, quatro faixas de rolamento chegaram a ser interditadas temporariamente, em sentido Niterói. Às 13h38, duas faixas foram liberadas para o tráfego.

Segundo a concessionária, não houve registro de feridos e o fluxo foi totalmente liberado às 14h13. O tempo de travessia, ao período posterior ao acidente foi estimado em 20 minutos no sentido Niterói.

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Problema aconteceu a por causa de incêndio em carro de passeio Divulgação