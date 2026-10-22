Trânsito com lentidão nas principais vias de São Gonçalo, Niterói e Ponte nesta quinta (22)
Acessos ao Mocanguê, sentido Rio de Janeiro, contam com lentidão e o tempo de travessia é de 22 minutos
Motoristas que trafegam pelas vias de São Gonçalo, Niterói e nos acessos ao Rio de Janeiro, enfrentam trânsito intenso na manhã desta quinta-feira (22). A Rodovia BR-101 sentido Rio registra trechos de lentidão, enquanto o acesso à Ponte Rio-Niterói, pela Avenida Jansen de Melo, está com fluxo intenso de veículos.
Ao longo da Ponte Rio-Niterói, em direção ao Rio de Janeiro, a Ecovias Ponte, concessionária que administra a via, registrou lentidão dos acessos ao Mocanguê, com tempo estimado de 22 minutos. Porém, no sentido Niterói, o fluxo é normal, com 13 minutos.
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O congestionamento na Rodovia BR-101, sentido Niterói, está na altura do Gradim e da Avenida Paiva, na área da Vila Lage, em São Gonçalo. No mesmo sentido, há lentidão entre Neves e a subida da Ponte Rio-Niterói.
Em Niterói, na região Central, o acesso à Ponte Rio-Niterói pela Avenida Jansen de Melo registra fluxo intenso de veículos durante a manhã.
Também há o registro de trânsito no sentido Centro, na Alameda São Boaventura, no Fonseca. O congestionamento vai do Fonseca até a esquina com a Avenida Professor João Brasil.
Já na RJ-104, os motoristas precisam ter paciência pois há um congestionamento entre a região de Jardim Alcântara e Tribobó, em São Gonçalo.