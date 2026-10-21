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Mesmo com derrota, Atlético avança à final da Copa Sulamericana contra o Boca Juniors

Galo foi superado pelo Montevideo City Torque por 2 a 0, mas avançou com 3 a 2 no placar agregado da semifinal, graças à vitória por 3 a 0 conquistada na Arena MRV

relogio min de leitura | Redação
O Atlético encontrou um cenário desafiador no Estádio Centenário, com chuva e um gramado bastante molhado
O Atlético encontrou um cenário desafiador no Estádio Centenário, com chuva e um gramado bastante molhado -

O Atlético garantiu classificação para a final da Copa Sul-Americana de 2026. Nesta quarta-feira (21), no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Galo foi superado pelo Montevideo City Torque por 2 a 0, mas avançou com 3 a 2 no placar agregado da semifinal, graças à vitória por 3 a 0 conquistada na Arena MRV, no primeiro confronto.

Com a classificação, o Alvinegro chega à segunda final consecutiva da Copa Sul-Americana e à terceira decisão continental em três temporadas, considerando também a Copa Libertadores de 2024.

A decisão da Sul-Americana será disputada no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia, diante do Boca Juniors, da Argentina.

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🐓 O jogo

O Atlético encontrou um cenário desafiador no Estádio Centenário, com chuva e um gramado bastante molhado, condições que dificultaram a circulação da bola e o desenvolvimento das jogadas.

Na primeira etapa, o goleiro Gabriel Delfim realizou intervenções importantes para impedir que o adversário abrisse o placar. O Galo também buscou oportunidades no campo ofensivo, mas o confronto foi para o intervalo sem gols.

Na volta do intervalo, a equipe comandada por Eduardo Domínguez criou uma de suas melhores oportunidades.

Aos cinco minutos, Alan Franco acionou Cuello pela ponta. O atacante cruzou para a área, Victor Hugo fez o corta-luz e Reinier finalizou com força, acertando o travessão.

Aos 19 minutos, Eduardo Domínguez promoveu três alterações, com as entradas de Vitor Hugo, Cissé e Natanael nas vagas de Castaño, Victor Hugo e Reinier.

Na sequência, aos 30 minutos, Alan Franco recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Atlético com dez jogadores para os minutos finais da semifinal.

O treinador também promoveu as entradas de Alexsander, no lugar de Bernard, e Igor Gomes, na vaga de Cuello.

Na reta final, o Montevideo City Torque marcou com Kevin Silva, aos 43 minutos, e Kagelmacher, aos 48.

Apesar da pressão adversária nos minutos finais, a vantagem construída na Arena MRV garantiu ao Atlético a classificação pelo placar agregado de 3 a 2.

🏆 Terceira decisão continental em três temporadas

A classificação representa mais um capítulo importante da trajetória recente do Atlético nas competições da Conmebol.

Em 2024, o Galo disputou a final da Copa Libertadores. No ano seguinte, chegou à decisão da Copa Sul-Americana. Agora, em 2026, volta à final do torneio continental.

O adversário será o Boca Juniors, que eliminou o Vasco na outra semifinal.

A partida decisiva acontecerá em 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

Tags:

Atlético Mineiro Boca Juniors Copa Sul-Americana 2026 decisão continental Eduardo Domínguez futebol brasileiro

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