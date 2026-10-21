Estado lança pacote de editais de R$ 2,7 milhões para apoiar culturas populares ligadas ao Funk e ao Hip Hop

O pacote reúne os editais Valorização do Movimento Funk e Movimenta Hip Hop 2026, que buscam ampliar as oportunidades para artistas, produtores e agentes culturais - Foto: Divulgação/ José Cruz/ Agência Brasil

O pacote reúne os editais Valorização do Movimento Funk e Movimenta Hip Hop 2026, que buscam ampliar as oportunidades para artistas, produtores e agentes culturais - Foto: Divulgação/ José Cruz/ Agência Brasil

O Governo do Estado lançou o pacote de editais "Na Batida do RJ", com investimento total de R$ 2,725 milhões para fomentar a produção e a difusão das culturas Funk e Hip Hop em todo o território fluminense.

Publicadas no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (20/10) e quarta-feira (21/10), por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, as iniciativas vão selecionar 77 propostas culturais, contemplando diferentes formatos de produção artística, eventos, oficinas e ações de formação.

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O pacote reúne os editais Valorização do Movimento Funk e Movimenta Hip Hop 2026, que buscam ampliar as oportunidades para artistas, produtores e agentes culturais. As inscrições ficam abertas entre os dias 21 de outubro e 9 de novembro, por meio da plataforma Desenvolve Cultura.

— Investir na cultura popular é reconhecer a potência criativa que nasce nos territórios, movimenta a economia, gera oportunidades e transforma vidas. Com o "Na Batida do RJ", queremos ampliar o acesso aos recursos públicos, fortalecer quem produz cultura no nosso estado e valorizar expressões artísticas que fazem parte da identidade cultural fluminense — destaca a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Movimenta Hip Hop

O edital conta com investimento de R$ 800 mil, sendo os recursos divididos de forma igualitária por meio do Fundo Estadual de Cultura e de emenda parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Serão selecionadas 42 propostas, distribuídas em três categorias voltadas à formação cultural, à produção musical e às rodas culturais.

Hip Hop nas Escolas: Vai contemplar dez propostas, uma em cada região administrativa do estado, com apoio de R$ 30 mil cada, para a realização de oficinas presenciais em instituições públicas de ensino. As atividades devem abordar os diferentes elementos da cultura Hip Hop, como breaking, graffiti, rap e DJ, contribuindo para aproximar essas manifestações do ambiente escolar.

Produções Musicais: Serão selecionados 12 projetos, com investimento de R$ 25 mil por proposta. O apoio será destinado à gravação e produção de, no mínimo, duas faixas musicais inéditas ligadas aos gêneros da cultura Hip Hop, incentivando a criação e a circulação da música autoral.

Rodas Culturais: Completa o edital com previsão de apoio a 20 propostas e investimento de R$ 10 mil para cada, visando à realização de encontros presenciais que fortaleçam a expressão artística, a convivência e a articulação cultural do movimento no estado.

Valorização do Movimento Funk

Com investimento de R$ 1,925 milhão por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o edital vai selecionar 35 propostas, distribuídas em duas categorias. A iniciativa contempla a produção de videoclipes independentes e a realização de festivais ou eventos dedicados à difusão da cultura funk no Estado do Rio de Janeiro.

Videoclipe Independente: Serão selecionados 21 projetos, com apoio financeiro de R$ 25 mil para cada proposta. O objetivo é incentivar a produção de obras audiovisuais inéditas para músicas autorais de funk, contribuindo para a circulação dos trabalhos de artistas independentes.

Festivais ou Eventos: Vai contemplar 14 propostas, com investimento de R$ 100 mil por projeto. Os recursos serão destinados à produção e realização presencial de atividades que promovam a cultura funk, incluindo shows, apresentações, performances, oficinas e exposições. A programação deverá ocorrer durante, no mínimo, dois dias consecutivos.

Será considerado festival ou evento o conjunto de ações presenciais, legalmente autorizadas, de difusão artístico-cultural voltadas ao público amplo, que promovam a cultura do funk e contribuam, de forma comprovada, para o desenvolvimento cultural e para a ativação da economia criativa regional ou local.

Com raízes nos bailes realizados na década de 1970, o funk é reconhecido oficialmente como movimento cultural e musical pela Lei Estadual nº 5.543/2009, que proíbe qualquer tipo de discriminação ou preconceito contra as suas manifestações ou integrantes.

Serviço:

Período de inscrição: das 9h de 21 de outubro até as 18h de 9 de novembro.

Link para inscrição: https://cultura.rj.gov.br/desenvolve-cultura/inscricao/

Outras informações: https://cultura.rj.gov.br/