Douglas Ruas comanda carreata em Nova Friburgo em apoio a Flávio Bolsonaro

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, liderou na manhã desta terça-feira (20/10) uma carreata pela cidade de Nova Friburgo, na Região Serrana, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Participaram do evento o prefeito do município, Johnny Maycon, o vice-prefeito, Rodrigo Ascoly, e outras lideranças políticas locais.

Mais tarde, em Teresópolis, também na Região Serrana, a vice-governadora eleita, Fernanda Louback, liderou outra carreata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Ruas é o coordenador da campanha de Flávio no Rio de Janeiro no segundo turno presidencial.

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