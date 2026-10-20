Douglas Ruas comanda carreata em Nova Friburgo em apoio a Flávio Bolsonaro
Participaram do evento o prefeito do município, Johnny Maycon, o vice-prefeito, Rodrigo Ascoly, e outras lideranças políticas locais
O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, liderou na manhã desta terça-feira (20/10) uma carreata pela cidade de Nova Friburgo, na Região Serrana, em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.
Participaram do evento o prefeito do município, Johnny Maycon, o vice-prefeito, Rodrigo Ascoly, e outras lideranças políticas locais.
Mais tarde, em Teresópolis, também na Região Serrana, a vice-governadora eleita, Fernanda Louback, liderou outra carreata em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro.
Ruas é o coordenador da campanha de Flávio no Rio de Janeiro no segundo turno presidencial.
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