Mega Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 185 milhões nesta terça-feira (20)

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h dessa terça-feira (20) - Foto: Marcelo Casal JR Agência Brasil/Arquivo

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h dessa terça-feira (20) - Foto: Marcelo Casal JR Agência Brasil/Arquivo

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (20) o sorteio do concurso 3.072, que tem prêmio acumulado estimado em R$ 185 milhões. O sorteio está marcado para as 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os interessados podem registrar suas apostas até as 20h, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa. As apostas online podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo da Caixa.

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Saiba como consultar o seu local de votação

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 15 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também existe a opção da Surpresinha, modalidade em que o próprio sistema da Caixa Econômica Federal seleciona os números que serão registrados no jogo.

Como fazer apostas nas loterias da Caixa

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o Loterias Online, portal destinado às apostas pela internet, além do aplicativo Loterias Caixa, disponível para aparelhos com sistemas iOS e Android.

De acordo com a Caixa, as plataformas funcionam 24 horas por dia e foram desenvolvidas para facilitar o acesso às apostas, oferecendo mais comodidade aos usuários e buscando alcançar também o público mais jovem.

Para utilizar os canais digitais, é necessário ter 18 anos ou mais. O acesso pode ser feito por computador ou smartphone, e todas as apostas realizadas nas plataformas ficam vinculadas ao CPF cadastrado.