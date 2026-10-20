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Secretário de Queimados é morto a tiros por PM; Vídeo

Informações são de que os disparos foram efetuados depois de a vítima não ter obedecido a ordem de parada dos policiais

relogio min de leitura | Redação
O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC)
O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC) -

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, também conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos, foi morto depois de ser baleado na noite desta segunda-feira (19), na Avenida Brasil.

Testemunhas contaram que o ex-vereador e secretário municipal, estava dirigindo uma BYD e não teria respeitado a ordem de parada policial. As informações apontam que os militares atiraram contra o carro. Jefferson parou poucos metros à frente.

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Autor: Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital, localizada na Barra da Tijuca, investiga as circunstâncias do caso. Os agentes envolvidos já prestaram depoimento na unidade policial.

Os investigadores já ouviram a esposa do secretário, Cíntia Belchior. Contudo, até o momento não há informações se ela estaria junto com o marido quando os disparos foram efetuados.

O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Não foram divulgadas informações referentes ao horário e local do sepultamento.

Quem era a vítima?

O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC). Ele era casado e deixa uma filha.

A perícia realizada pela Polícia Civil, no local do crime, foi acompanhada pelo prefeito de Queimados, Glauco Kaizer. O chefe do executivo municipal lamentou a morte de Jefferson nas redes sociais.

"É com o coração profundamente ferido pela dor que comunico o falecimento do nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador, Jeferson da Linave", escreveu o político.

Na publicação, também foi pedido ao público por orações aos familiares e amigos, além de desejar conforto aos que viviam com a vítima.

Pronunciamento da Prefeitura de Queimados

Uma nota de pesar oficial foi postada pela Prefeitura de Queimados, que lamentou o ocorrido.

“Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”.

De acordo com a Polícia Militar, as armas dos agentes envolvidos no caso já foram apreendidas.

Ainda segundo a corporação, os militares do 22º BPM (Maré) tentaram realizar a abordagem de um veículo que passava pela Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, próximo a Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (19). Contudo, não foi informado quem era o responsável pelo carro abordado.

A Polícia Militar disse que lamenta o falecimento de Jefferson Dias e alegou que as circunstâncias estão sendo investigadas. Afirmaram ainda que o local foi preservado pela a perícia.

A corporação informa que colabora com as investigações realizadas pela Polícia Civil, e que houve a instauração de um procedimento interno, através da Corregedoria-Geral, para investigar a conduta dos militares.

Tags:

desenvolvimento econômico Homicídio Investigação Jefferson Dias Polícia Militar queimados

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