Secretário de Queimados é morto a tiros por PM; Vídeo

O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC) - Foto: Reprodução

O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC) - Foto: Reprodução

Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados, Jefferson Dias da Silva, também conhecido como Jefferson da Linave, de 51 anos, foi morto depois de ser baleado na noite desta segunda-feira (19), na Avenida Brasil.

Testemunhas contaram que o ex-vereador e secretário municipal, estava dirigindo uma BYD e não teria respeitado a ordem de parada policial. As informações apontam que os militares atiraram contra o carro. Jefferson parou poucos metros à frente.

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Outros motoristas gravaram vídeos que revelam os agentes disparando em direção ao carro.





Vídeo gravado por testemunhas que revelam as agentes atirando contra a vítima Reprodução

Autor: Reprodução

A Delegacia de Homicídios da Capital, localizada na Barra da Tijuca, investiga as circunstâncias do caso. Os agentes envolvidos já prestaram depoimento na unidade policial.

Os investigadores já ouviram a esposa do secretário, Cíntia Belchior. Contudo, até o momento não há informações se ela estaria junto com o marido quando os disparos foram efetuados.

O corpo de Jefferson foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) do Centro do Rio. Não foram divulgadas informações referentes ao horário e local do sepultamento.

Quem era a vítima?

O atual Secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Queimados e ex-vereador, Jefferson, era filiado ao partido Democracia Cristã (DC). Ele era casado e deixa uma filha.

A perícia realizada pela Polícia Civil, no local do crime, foi acompanhada pelo prefeito de Queimados, Glauco Kaizer. O chefe do executivo municipal lamentou a morte de Jefferson nas redes sociais.

"É com o coração profundamente ferido pela dor que comunico o falecimento do nosso secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e ex-vereador, Jeferson da Linave", escreveu o político.

Na publicação, também foi pedido ao público por orações aos familiares e amigos, além de desejar conforto aos que viviam com a vítima.

Pronunciamento da Prefeitura de Queimados

Uma nota de pesar oficial foi postada pela Prefeitura de Queimados, que lamentou o ocorrido.

“Neste momento de dor, a prefeitura se solidariza com seus familiares e amigos, especialmente sua esposa e filha, desejando força e conforto para enfrentar essa perda irreparável”.

De acordo com a Polícia Militar, as armas dos agentes envolvidos no caso já foram apreendidas.

Ainda segundo a corporação, os militares do 22º BPM (Maré) tentaram realizar a abordagem de um veículo que passava pela Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, próximo a Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na segunda-feira (19). Contudo, não foi informado quem era o responsável pelo carro abordado.

A Polícia Militar disse que lamenta o falecimento de Jefferson Dias e alegou que as circunstâncias estão sendo investigadas. Afirmaram ainda que o local foi preservado pela a perícia.

A corporação informa que colabora com as investigações realizadas pela Polícia Civil, e que houve a instauração de um procedimento interno, através da Corregedoria-Geral, para investigar a conduta dos militares.