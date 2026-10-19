Feriado do Comerciário: Saiba como está o trânsito em São Gonçalo e Niterói
São Gonçalo apresenta lentidão nas principais vias. Em Niterói o trânsito é bom, apesar de alguns pontos de retenção
O trânsito apresenta retenções nas principais vias de São Gonçalo e pontos de lentidão em Niterói na manhã desta segunda-feira (19), Dia do Comerciário. Enquanto os motoristas enfrentam dificuldades em ruas e avenidas de São Gonçalo, em Niterói o fluxo segue melhor, apesar da lentidão em alguns trechos.
Em São Gonçalo, a BR-101 apresenta boas condições, sem congestionamentos tanto no sentido Niterói quanto no sentido Itaboraí e Região dos Lagos.
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A Rua Doutor Nilo Peçanha e a Avenida Presidente Kennedy têm trânsito intenso, com diversos pontos de lentidão. A Rua Feliciano Sodré registra lentidão. Já a Rua Pio Borges apresenta diferentes pontos de retenção.
Em Niterói, a Alameda São Boaventura tem trânsito bom nos dois sentidos, inclusive no acesso à Ponte. O motorista que desce da Ponte encontra lentidão na Jansen de Melo. Já no cruzamento entre a Jansen de Melo e a Marechal Deodoro o trânsito é fluido.
A Marquês de Paraná registra grande circulação de veículos, com lentidão na altura do Hospital Universitário Antônio Pedro.
Na Miguel de Frias, o movimento é intenso, mas o trânsito segue fluindo. Nos túneis Charitas-Cafubá e Raul Veiga, o trânsito está livre.