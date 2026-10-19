BTG/Nexus: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados no 2º turno

Com base na 18ª rodada da Pesquisa BTG/Nexus, o cenário eleitoral para a eleição presidencial de 2026 mostra Flávio Bolsonaro com 46,5% das intenções de voto, ante 45,9% do presidente Lula, no cenário estimulado de segundo turno. A diferença entre os candidatos é de 0,6 ponto percentual. Nenhum, branco ou nulo somam 4,7%, enquanto 2,9% não sabem ou não responderam.

Na contagem dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 50,3%, contra 49,7% de Lula. O resultado indica uma disputa acirrada entre os dois candidatos, com vantagem numérica de Flávio Bolsonaro dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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A decisão de voto está consolidada para a maioria dos eleitores: 90,9% afirmam que já decidiram em quem votar e não pretendem mudar de escolha até o segundo turno, marcado para 25 de outubro. Outros 8,4% dizem que ainda podem mudar de voto, enquanto 0,7% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, 94,5% afirmam que a decisão está tomada; entre os eleitores de Lula, esse percentual é de 94%.

A pesquisa também investigou as motivações do voto. Entre os entrevistados, 36,8% afirmam votar em Lula por considerá-lo o melhor candidato, enquanto 33,5% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Outros 9,8% declaram votar em Flávio para derrotar Lula, e 5,5% afirmam votar em Lula para derrotar Flávio Bolsonaro.

A 18ª rodada da pesquisa BTG/Nexus foi realizada por telefone entre os dias 16 e 18 de outubro de 2026, com 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04499/2026.