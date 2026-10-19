Brasil é o 2º país mais simpático do mundo e o que mais se considera educado, aponta pesquisa

O Brasil foi citado por 7,96% dos respondentes como o país de gente mais simpática, atrás apenas do Canadá (10,5%) e à frente da Austrália (5,1%) - Foto: Divulgação

O Brasil foi citado por 7,96% dos respondentes como o país de gente mais simpática, atrás apenas do Canadá (10,5%) e à frente da Austrália (5,1%) - Foto: Divulgação

O Brasil é o segundo país mais simpático do mundo na opinião de quem já viveu experiências pelo mundo, e os brasileiros são os que mais se veem como educados. É o que mostra uma pesquisa da Remitly com 4.697 participantes de 26 países, feita na plataforma Prolific, com dados de março de 2026. O Brasil foi citado por 7,96% dos respondentes como o país de gente mais simpática, atrás apenas do Canadá (10,5%) e à frente da Austrália (5,1%). Na autoavaliação de educação, o país soma 9,46 pontos de 10, a maior nota do levantamento, igual à do Chile na tabela.

Na percepção de quem está fora, o cenário é outro. Quando a pergunta foi qual país tem o povo mais educado, o Brasil ficou em 21º lugar, com 1,13% das menções. O Japão liderou com 35,15%, mais que o dobro do Canadá (13,35%), e o Reino Unido veio em 3º, com 6,23%.

Países que mais se consideram educados, segundo pesquisa da Remitly

A diferença entre a maior e a menor nota da lista, do Brasil à Polônia (8,68), é de menos de um ponto. Isso indica que, em geral, todos se veem como razoavelmente educados. O Japão, apontado como o país mais educado pelos demais, aparece em 25º na própria avaliação (8,73), o que pode estar relacionado à valorização da humildade na cultura japonesa.

Países com o povo mais simpático, na opinião dos entrevistados

Metodologia

A Remitly perguntou a 4.697 participantes de 26 países, via Prolific, quais nações têm o povo mais educado e o mais simpático. Os votos foram somados e ranqueados por participação percentual. Os respondentes também avaliaram o próprio comportamento e a forma como tratam estranhos, em uma escala de até 10 pontos. A autoavaliação inclui apenas países com respostas locais suficientes. O ranking mede percepção, não mede falta de educação: estar mais abaixo na lista não significa ser considerado indelicado.

A Remitly Global, Inc. (NASDAQ: RELY) ("Remitly") (https://www.remitly.com/) é uma provedora confiável de serviços financeiros digitais que ultrapassam fronteiras. Com presença global em mais de 175 países, o aplicativo de pagamentos internacionais da Remitly, nativamente digital, encanta os clientes com uma experiência de transferência de dinheiro rápida, confiável e transparente. A partir dessa base sólida, a Remitly está ampliando seu portfólio de produtos para levar adiante sua visão e transformar vidas ao redor do mundo.